(UŽIVO, VIDEO) PARTIZAN - MLADOST (0:0), poluvreme

TOK MEČA:

45. minut - Završeno je prvo poluvreme utakmice na JNA.

37. minut - Odlična solo akcija Sejdube Sume i dobar udarac sa 18 metara, lopta je fijuknula pored gola. Ipak, dobio je aplauz sa tribina.

35. minut - Odlična prilika za Rikarda. Lopta mu se slučajno odbila, sam je izbio ispred golmana Mladosti sa leve strane, pokušao je Rikardo levom nogom ali je lopta prošla pored gola ekipe iz Lučana.

29. minut - Navijači Partizana su razvili transparent posvećen godišnjici ''Oluje.''

23. minut - Žuti karton za Lazara Pejovića.

21. minut - Odličan pokušaj Jankovića iz slobodnog udarca sa nekih 20 metara. Lopta je prošla pored rašlji gola Mladosti.

13 minut - Gomeš pao u kaznenom, Čolović kaže nema penala

Napadač Partizana Gomeš pao je u kaznenom prostoru protivnika i na prvi pogled nije izgledalo kao faul. Ipak, Gomeš je bio nagažen po stopalu, ali ipak nije bilo dovoljno kontakta za najstrožu kaznu.

12. minut - Lopta se posle kornera odbila na ivicu šesnaesterca, naleteo je na nju Lola Smiljanić i opalio iz sve snage, ali je ona prošla koji milimetar poled leve stative Mladosti.

11. minut - Snažan udarac Sume sa 18-19 metara, izblokiran je, crno-beli su dobili korner.

1. minut - Utakmica je počela.

SASTAVI:

Partizan (4-1-4-1): Kljajić – N. R. Miletić, Valijente, Marković, N. G. Miletić – Smiljanić – Đerlek, Janković, Pantić, Suma – Rikardo.



Mladost (4-4-2): Rosić – Andrić, Milošević, Šatara, Pešić – Pavlović, Pejović, Tumbasević, Radivojević – Odita, L. Jovanović.

U taboru domaćina došlo je do velikih promena u stručnom štabu, nakon raskida saradnje sa Miroslavom Đukićem i dolaska novog šefa struke Bate Mirkovića. Ipak, meč sa Lučancima neće voditi niko od njih dvojice, već jedan od članova stručnog šataba, pomoćni trener Žarko Lazetić. On je tokom konferencije za medije održane uoči ovog susreta istakao da očekuje da će njegova ekipa, uz podršku navijača i novu energiju, uspeti da stigne do sva ti boda:

’’Očekivanja su kao i na svakoj utakmici, da budemo na nivou Partizana. Specifična je situacija, u prelaznom smo periodu, ali ću ja sa ostalim saradnicima iz sručnog štaba učiniti sve što mogu da ekipa bude što spremnija, odnosno da na terenu bude motivisana, ambiciozna i da ostvari novu pobedu u domaćem prvenstvu i nastavi trku za titulom. Želeo bih, pre svega, da čestitam Mladosti na kontinuitetu koji imaju, jer su jedna od retkih ekipa u našoj ligi koja u odnosu na prošlu sezonu ima samo jednog novog igrača u timu. To je sigurno njihov veliki kvalitet. Imaju trenera koji je možda najiskusniji u našoj ligi, koji najbolje poznaje ligu i koji će sigurno znati da ih dobro pripremi za ovu utakmicu. Sa te strane znamo šta od njih možemo da očekujemo. Ali, ponavljam, mi ćemo se pripremiti najbolje što možemo i očekujem da ćemo uz podršku navijača i neku novu energiju zabeležiti tri boda.’’

Lazetić je potom govorio i o trenutnoj kadrovskoj situaciji istakavši da ne može da računa na povređenog Zorana Tošića, kao i da Nemanja Nikolić i pored povratka treninzima još uvek nije potpuno spreman:

’’Nemanja Nikolić se priključio treninzima, ali još nije dovoljno spreman. Videćemo s medicinskim timom da li može da igra sutra, pošto je jako malo sa nama. Osim njih dvojice svi ostali bi trebalo da budu spremni.’’

