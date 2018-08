SLAVNI ITALIJAN OTVORIO DUŠU: Materaci pričao o svom "bratu" Stankoviću, sukobu sa Zidanom, kako je upoznao Ronalda i zašto je plakao zbog Murinja (FOTO)

Sjajni defanzivac bio je oduševljen pozivom, prilikom da provede neko vreme zajedno sa velikim prijateljem, ali i da se druži sa mališanima koji vole fudbal:

- Zanimljivo je da mi ovo nije prvi put da sam u Srbiji. Drugi put sam u vašoj zemlji, a prvi put sam bio na oproštajnoj utakmici Siniše Mihajlovića - počeo je priču Materaci i potom prokomentarisao fantastičan ambijent koji ga je zatekao na Zlatiboru:

- Čuo sam da na ovoj planini svoje pripreme odrađuje Crvena zvezda što mi dovoljno govori kakvo je ovo mesto. Počastvovan sam što sam došao kod mog brata Dekija na njegov kamp "Deki5", jer smo se prisetili nekih momenata iz Intera i starih dana koje smo provodili zajedno i koji su bili fantastični.

foto: promo

Dobro je poznato da su Vesli Snajder, Kristijana Kivu, Marka Materaci i Dejana Stanković tokom zajedničkog boravka u Interu izgradili veliko prijetaljstvo, a o svemu tome Materaci kaže:

- Počelo je sve prirodno i veoma brzo smo krenuli da mnogo vremena provodimo zajedno. Mnogo puta smo bili cimeri u karantinu, bili smo nerazdvojni, a druženje je potom obogaćeno jer su se i naše gospođe sprijateljile. Mogu da kažem da smo postali kao blizanci.

foto: promo

O onome što je video na kampu "Deki5" Materaci je imao samo reči hvale:

- Prvo što sam primetio je da kamp ima strukturu fudbalske akademije. Danas mnogi klubovi imaju svoje akademije, ali mi nismo imali tu sreću da u naše vreme bude takvih stvari. Jako je bitno da u kampu budu asovi poput Dekija, da bi se klinci izgradili i kao prave ličnosti, ne samo kao fudbaleri. Video sam fizioterapeute, doktore, veoma posvećene trenere, sjajne uslove za rad, sve što jedan vrhunski klub ima i što deci može da omogući razvoj, ali i da od malih nogu shvate šta ih sve čeka kasnije u profesionalnoj karijeri - kratko je zastao Materaci i potom dodao:

- Velika je sreća da deca mogu da treniraju sa šampionima. Nema ničeg radosnijeg nego kada im u očima vidiš toliku želju i strast kao što je to slučaj sa ovom decom ovde. Bio sam i u kampusu Fudbalskog saveza Italije i suština je u tome da deca odlaze umorna posle treninga. Kada se to desi onda znaš da si uradio pravu stvar, to sam mogao vidim i ovde.

foto: promo

Nezaobilazna tema je bila reprezentacija Italije koja posle 60 godina nije učestvovala na Svetskom prvenstvu.

- Kada dotakneš dno, moraš da ustaneš i kreneš ispočetka. Nadam se da ćemo uspeti da se podignemo, jer imamo veliku obavezu, a to su četiri zvezdice koje su prišivene na našem dresu. Primera radi, Francuska je izuzetno jaka, sa sjajnim fudbalerima, a u Rusiji je osvojla drugu titulu šampiona sveta. Kad se pomene fudbal odmah se pomisli na Brazil, Nemačku ili Italiju. Takve reprezentacije moraju da učestvuju na svakom Svetskom prvenstvu. Mi ovog leta nismo igrali na Mundijalu i veoma mi je žao zbog toga. Međutim, sad imamo selektora koji je svim srcem i dušom hteo tu funkciju i odgovornost. Nadam se da ćemo se sa Manćinijem na čelu oporaviti i vratiti na staze stare slave.

foto: promo

Kristijano Ronaldo će od ove sezone igrati u Seriji A. Materaci je imao zanimljivu anegdotu vezanu za jednog od najboljih fudbalera svih vremena:

- Moja je sreća da sam Kristijana Ronalda prvi put sreo u utakmici u kojoj je debitovao za Sporting. Pre meča su mi rekli da u Sportingu igra jedan momak koji će biti fantastičan igrač. I odmah posle prvog poteza svima je bilo jasno da je sjajan, i da će biti buduća velika zvezda.

foto: promo

Veoma lepo mišljenje Materaci ima o Sergeju Milnkoviću Saviću za koga se još ne zna da li će ostati u Laciju ili će promeniti sredinu:

- Mislim da je Sergej fenomenal igrač. Izbalansiran je fizički i tehnički i on na terenu pravi razliku i u fizičkom i u tehničkom smislu. Trenutno je u sredini koja mu jako prija, a to je Lacio, a o narednom koraku koji će napraviti u karijeri moraće sam da odluči. Sigurno je da može da igra u klubovima kao što su Real, Juventus, Mančester, Inter... a upravo su to ekpe koje mogu da daju pravu dimenziju igraču njegovih kvaliteta. Jer, on već sada pokazuje poteze koji su svojstveni fudbalerima vrhunske klase.

foto: promo

Na pomen imena Zinedina Zidana, Marko Materaci nije ni sačekao da se pitanje prevede, odmah je započeo priču:

- Nemam problem da govorim o tome. Čestitam Zidanu na svemu što je uradio kao trener do sada. Imao je sreću da je došao umesto trenera koji nije bio na nivou Real Madrida. Zidana odlikuje sjajan odnos sa igračima, ume da napravi odličnu atmosferu, da im priđe, mnogo je inteligentan. Kapa dole za sve što je uradio.

foto: promo

Kada je Žoze Murinjo napuštao Inter slavni portugalski stručnjak i Materaci zajedno su plakali:

- Čujem se sa Žozeom i dalje i to veoma često. Prisećamo se slavnih dana iz Intera. Normalno je da smo plakali kad smo se rastajali, jer smo znali i Deki i ja šta smo uradili sa Murinjom i šta gubimo njegovim odlaskom. Nisam uveren da bismo i sledeće sezone osvojili Ligu šampiona, ali sam siguran da bismo Skudeto osvojili i zatvorenih očiju - konstatovao je Materaci.

foto: promo

foto: promo

foto: promo

