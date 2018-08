JOLANDA SVE PRVA SAZNA: Seksi voditeljka je zvezda prelaznog roka u Italiji, njenu emisiju svi obožavaju! (FOTO)

Il sorriso non lo perdo mai...soprattutto il #venerdi !!!!😃🎉 📺📱Avete visto sulla #igtv il mio video sul #calciomercato ?!?⚽️🙌🏽💪🏽 Ci vediamo stasera in TV e dopo su Insta!!!💋 #jolandona 💯%

A post shared by jolanda de rienzo (@jolefiore) on Aug 10, 2018 at 3:34am PDT