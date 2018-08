UDAR NA BUDŽET: Crvena zvezda ostala bez 1,5 miliona evra!

Drakonska kazna koju je Disciplinska komisija UEFA izrekla Crvenoj zvezdi zbog incidenta na meču sa litvanskom Suduvom u drugoj rundi kvalifikacija za Ligu šampiona, zadala je težak udarac na finansije crveno-belih. Dve utakmice bez prisustva publike zbog skandiranja Ratku Mladiću i Draži Mihailoviću koštaće Crvenu zvezdu skoro 1,5 miliona evra! Samo prošle godine, od evropskih utakmica klub iz Ljutice Bogdana imao je zaradu od skoro 3,8 miliona evra.

Prihod od evropskih utakmica bio je prošle godine vrlo važan za funkcionisanje kluba sa stadiona "Rajko Mitić". Tribine popularne Marakane bile su ispunjene do poslednjeg mesta na utakmicama protiv Krasnodara, Arsenala, Kelna i CSKA iz Moskve. Crveno-beli su samo od prodaje karata za meč protiv Krasnodara zaradili pola miliona evra, što je naprimer bilo dovoljno za kupovinu Branka Jovičića ili godišnju platu Lorenca Ebisilija.

Još bolje su u Crvenoj zvezdi prošli protiv Arsenala i Kelna kada su ukupno zaradili 1,6 miliona evra. Klub je najbolje zaradio protiv moskovskog CSKA, kada je generalni direktor Zvezdan Terzić objavio da je od prodaje ulaznica inkasirano čak 880.000 evra, iako su za taj meč očekivali zaradu od čak milion evra, međutim zbog jake zime i minusa, prihod je bio manji.



Bez podrške publike Crvena zvezda će igrati protiv Salcburga, ukoliko u utorak prođe slovački Spartak, ili ljubljanske Olimpije. Ako se pogledaju cene ulaznica za meč protiv Slovaka u Beogradu, crveno-beli su prostom matematikom samo od karata u budžet kluba ubacili 420.300 evra.

Ukoliko se bez publike plasira u grupnu fazu Lige šampiona Crvena zvezda će od UEFA dobiti 15 miliona evra, dok je nagrada za učešće u Ligi Evrope 2,6 miliona evra.

Dvostruki aršini

Trener Crvene zvezde ogorčen na UEFA

Milojević: Kazna će nas ojačati

Fudbaleri Crvene zvezde večeras (19.00) na svom stadionu igraju meč protiv subotičkog Spartaka. Već u utorak od 20.30 sati čeka ih najvažnija utakmica u Evropi, gostovanje Spartaku iz Trnave, posle beogradskih 1:1, u kvalifikacijama za Ligu šampiona.

Činjenica da će crveno-beli dve naredne utakmice igrati bez publike na Marakani, nije po volji treneru Vladanu Milojeviću:

- To je odluka koja može samo da nas ojača. Prestroga je, jer smo očekivali samo jednu utakmicu. Na primer, navijači Sparte su ušli na teren do centra. Videćemo šta će se desiti zbog toga. Nisu ispravni aršini. Klub će učiniti sve da smanji kaznu, ali bi trebalo da aršin UEFA bude drugačiji. Mi ćemo da budemo koncentrisani na igru.

Na današnjoj utakmici protiv Subotičana neće debitovati Brazilac Kafu, koji je došao iz Bordoa.

- Videćemo kako je spreman, ali mislim da je prošao kompletne pripreme sa Bordoom. Kada se bude pojavio na treningu, videćemo. Njega smo želeli, to je igrač koji će pojačati konkurenciju.