KURIR TV NA LICU MESTA: Partizan dočekuje Nordsjeland, a ovo su očekivanja Zorana Mirkovića

Trener fudbalera Partizana Zoran Mirković izjavio je danas da će njegova ekipa u revanš utakmicu trećeg kola Kvalifikacija za Ligu Evropa protiv danskog Nordsjelanda ući oprezno, kao da nema prednost od jednog gola iz prvog duela.

"To je interesantna ekipa, mlada i igra atraktivno i brzo. Krasi je dobra pas igra. Imaju svoj koncept igre od kojeg ne odustaju. Mi imamo pozitivan rezultat ali neće nam biti lako. Moramo da igramo kao da je 0:0. Igramo pred svojim navijačima i to nam je obaveza", rekao je Mirković na konferenciji za novinare na stadionu Partizana. ; Fudbaleri Partizana igraju u četvrtak od 20.30 na svom terenu protiv danskog Nordsjelanda revanš kvalifikacija za Ligu Evropa. U prvom duelu prošlog četvrtka crno-beli su pobedili 2:1. ; Mirković je rekao da očekuje da će danska ekipa doći da se nadigrava pošto taj tim ne kalkuliše i u svakoj utakmici ide na pobedu, zbog čega će Partizan ući u taj duel maksimalno oprezno. ; On je naveo da se ne obazire na lošije rezultate Nordsjelanda već na njihovu igru i pohvalio sastav i kvalitet te ekipe. ; Upitan da li može da pohvali i nekog igrača iz svoje ekipe, Mirković je rekao da on hvali i svoje igrače, da se na treninzima najviše radi na igri, pošto je potreban kontinuitet dobrih igara i rezultata. ; Ako Partizan prodje u baraž, igraće protiv pobednika duela turskog Bešiktaša i austrijskog Laska. ; Mirković je ocenio da će turski klub proći dalje ali da bi u baražu želeo slabijeg protivnika. ; Fudbaler Partizana Goran Zakarić, koji je bio strelac u Danskoj u prvoj utakmici, rekao je da je Nordsjeland opasan iz kontranapada i polu kontri, ali da njegova ekipa ima dobar rezultat i da može da prodje u plej of, koji svi igrači željno iščekuju. ; "Svi jedva čekamo da počne utakmica i želimo da postignemo gol u ranoj fazi. To bi trebalo da bude kraj. Ja ću u svakom duelu davati maksimum i nadam se da će moja igra doći do izražaja", rekao je on.

