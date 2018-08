SINIŠA MIHAJLOVIĆ POSETIO KAMP DEJANA STANKOVIĆA: Deki me zove ćale, što baš i nije kompliment za mene

1 / 3 Foto: Promo

Put ih je zajednički vodio kroz Rim i Milano u dresovima Lacija i Intera sa kojima su osvojili mnogo trofeja.

Mihajlović je Stankoviću od početka njegove internacionalne karijere u italijanskoj Seriji A bio poput mentora, ne samo u fudbalskom već i svakom drugom smislu. Sa druge strane, Stanković to nikada nije zaboravio i prema Mihajloviću gaji posebno poštovanje.

Zbog svega navedenog, nije postojala ni trunka sumnje da će Siniša Mihajlović ovog leta doći na Zlatibor i podržati Stankovićev fudbalski kamp Deki5.

Uz aplauz i veliko oduševljenje 120 polaznika treće smene kampa Deki5 dočekali su Mihajlovića na terenu koji im je podelio dragocene savete iz igračkog, ali i trenerskog ugla.

Mihajlović je istakao zadovoljstvo dolaskom na Zlatibor, a potom izneo neke zanimljive činjenice iz dugogodišnjeg prijateljstva sa Stankovićem:

- Imao je 19 godina kada je došao u Lacio. Deki je bio veliki fudbaler, sjajan je kao čovek i moj je odličan prijatelj. Kao brat mi je, iako on mene zove ćale što nije neki kompliment za mene, jer to znači da sam mnogo matoriji od njega - uz osmeh je rekao Mihajlović i poto dodao:

- Nema sumnje da ovu decu Dejan može da nauči mnogo stvari, o prefesionalizmu, treningu, ponašanju, poštovanju saigrača i protivnika... Velika je stvar za sve njih što imaju priliku da rade i budu svaki dan u kontaktu sa takvim igračem koji je osvojio veliki broj torofeja i koji je bio primer svima. To može da bude samo pozitivno za svu decu.

Mihajlović nije krio zadovoljstvo onim što je video na fudbalskom kampu Deki5.

- Sigurno je da treba imati mnogo strpljenja. Ovde je 120 dece od 10 do 15 godina i potrebna je dobra organizacija, a koliko sam video sve besprekorno funkcioniše. Imaju odlične uslove, treneri su veoma dobri, radi se kvalitetno. Sve funkcioniše kao jedan ozbiljan fudbalski klub, što je retkost na ovim prostorima. Nadam se da će kampa biti i sledeće godine, jer je to veoma dobro za decu. Bez obzira na to da li će neko od njih postati vrhunski igrač, važno je da se u tom uzrastu nauče disciplini, poštovanju autoriteta... Tome ih sve sport uči, a ovakvo okruženje je idealno za tako nešto. Organizacija kampa Deki5 je zaista na najvišem nivou i na tome sam čestitao Dekiju i njegovim saradnicima. Sve ovo što sam video je zaista mnogo lepo - zaključio je Mihajlović.

Od 28. jula i početka rada kampa, Dejan Stanković je sve vreme na Zlatiboru.

Veoma je posvećen deci, a u međuvremenu je ugostio mnogo uspešne sporitste poput Saše Ilića, Nenada Milijaša, Marka Pantelića, Marka Materacija, Kristijana Kivua, Milice Mandić, Dejana Majstorovića. Dolazak Mihajlovića ga je posebno obradovao:

- Siniša MIhajlović nije samo posebna ličnost u srpskom fudbalu, on je posebna ličnost i u mom životu. On je moj brat, kum, prijatelj, "ćale" kako ga ja zovem. Ponosan sam što je na kampu Deki5, da može da vidi šta i kako radimo. Njegovo mišljenje mi je izuzetno važno i drago mi je da mu se čitav projekat dopada. Mislim da su deca mogla da čuju mnogo toga interesantnog i počunog od takve veličine kakva je moj kum Miha - konstatovao je Stanković.

