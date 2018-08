TRENER DANACA RAZOČARAN Hjumland: Prekidi odlučili pobednika

"Čestitam Partizanu na pobedi i plasmanu u sledeću rudnu. Mi smo razočarani, jer smo bili blizu u obe utakmice. Imali smo dosta šansi, igrali smo dobro, ovo je bila vrlo izjednačena utakmica. Bili smo blizu trećeg gola. Velika razlika u ovim mečevima bili su prekidi, korneri. Primili smo tri gola posle prekida", rekao je Hjumland novinarima posle utakmice.

Nordsjiland je večeras eliminisan iz kvalifikacija za Ligu Evropa, pošto je u trećem kolu izgubio ukupnim rezultatom 3:5.

"Želim da znate da smo odigrali šest internacionalnih utakmica. Moji igrači su jako mladi, tinejdžeri, malo sam razočaran posle dva poraza, ali i ponosan jer su toliko uspeli", dodao je Hjumland.

Upitan da li se ponadao da će njegova ekipa stići do preokreta posle ranog vodjstva na večerašnjoj utakmici, on je kazao da je sve vreme verovao.

"Jesam, naravno... I na 1:1 sam verovao, a čak i na poluvremenu. Nisam gubio nadu da možemo da preokrenemo utakmicu. Videli ste da je Partizan 'pao' u poslednjih pola sata, da su umorni. Imali smo šanse, pogadjali smo okvir gola, a u fudbalu je sve moguće. Mogli smo i do 3:3, ali i do preokreta... Nikada ne gubim nadu, nikada veru da možemo to da uradimo, i da je bilo 0:0 posle sat vremena verovao bih", rekao je trener danske ekipe.

