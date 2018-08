CIRKUS U SUPERLIGI Trener Dinama iz Vranja grmeo na konferenciji: Mala sedmica iz Voždovca je vređala mene i moje crnce! Nazivao ih je MAJMUNIMA (VIDEO)

Voždovac je seriju poraza prekinuo na svom terenu pobedom protiv Dinama. Slavili su Zmajevi sa 2:0. Oba gola na ovom meču postignuta su u drugom delu drugog poluvremena, a meč su obeležile i sutacije o kojima je više bilo reči po završetku ovog duela.

Posle susreta je došlo do svađe između igrača koja je potrajala nekoliko minuta, umešao se i trener gostiju Dragan Antić, pokušao je da razdvoji igrače, a onda je i sam krenuo da se prepire sa klupom Voždovca.

Sudija je posle ovog svojevrsnog cirkusa na terenu pokazao crveni karton Milošu Antiću, fudbaleru koji na terenu nije proveo ni minut, dok kod domaćina nije bilo kažnjenih.

Trener gostiju,Dragan Antić nije bio zadovoljan kako su se njegovi izabranici pokazali na ovom meču, a na konferenciji za medije objasnio je i 'gužvu na terenu'.

"Neko od naših igrača je otišao tamo s publikom, a iskomplikovao je mali 'sedmica' iz Voždovca koji je došao da brani publiku.Tu je nastao ceo cirkus, celu utakmicu je mali provocirao i vređao mene, i moje crnce, nazivao ih je majmunima! Ne znam šta je sudija gledao. Dobio je žuti karton, ali celu utakmicu je provocirao sve živo. Ne znam da li je bio nervozan, ne znam šta je po sredi, takav bezobrazluk dugo nisam video", rekao je Antić.

Trener "zmajeva" Branko Vojinović stao je u zaštitu svog igrača.

"Ne bih komentarisao suđenje, ali teška optužba za Duronjića da je crne igrače nazvao majmunima. Siguran sam da to nije uradio. Koliko verujete svojim, toliko i ja mojim igračima. Ni sa tribina se nije nešto čulo što bi povredilo nekoga u Dinamu, korektno smo ušli u ovaj meč i siguran sam da to Duronjić nije rekao", naveo je Vojinović nakon čega je došlo do male polemike dva trenera, odnosno Antić je pokušavao da dodatno objasni svoje navode.

Objašnjenje gužve na terenu možete pogledati od 3:51 na priloženom snimku:

