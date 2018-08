BRITANCI NE DAJU VIZU: Rusi ne mogu na utakmicu sa Rendžersom, ispadaju iz Lige Evrope

Ponedeljak je dan kada bi trebalo nešto više da se zna, ali regularna procedura je tri nedelje. Jasno je i da ako ne dobiju vize do srede ujutro Rusi, neće moći da igraju meč zakazan u 20.45 sati u Glazgovu.

Po pravilima UEFA, to znači i automatsku diskvalifikaciju, pa čak ne bi mogli da računaju na to da bi u revanšu mogli da nadoknade poraz za zelenim stolom (0:3). Rendžersu bi to bilo prvo učešće u grupama nekog "evro" takmičenja posle sedam godina...

Rusi se nadaju da će njihov proces dobijanja viza za Ujedinjeno Kraljevstvo biti ubrzan, ali ne bi bili prvi koji su odbijeni; prošle nedelje je njihov biciklista Igor Frolov izostao sa Evropskog prvenstva u Glazgovu, pošto nije bilo dovoljno vremena, dok su ranije problema imali i mladi fudbaleri Spartaka iz Moskve.

Kurir sport

Kurir

Autor: Kurir