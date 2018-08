ZAKLJUČAO MREŽU Stevanović: Čukarički se ne odbija! (VIDEO)

U pet kola Čukarički je primio samo dva gola. U poslednja četiri, na kojima je mrežu čuvao Nemanja Stevanović svega jedan, i to u 90. minutu meča u Bačkoj Palanci (1:1). I protiv novosadskog Proletera u minuloj rundi mreža Čukaričkog ostala je netaknuta, a velike zasluge idu upravo na račun Stevanovića, koji je u nekoliko navrata odlično intervenisao pred svojim golom.



- Iskren da budem, po šansama i igri pitanje je da li smo zaslužili pobedu protiv Proletera, možda je nerešen ishod bio najrealniji. Isto tako, u prethodnom kolu kad smo remizirali protiv Bačke trebalo je da pobedimo, sada nam se to vratilo, tako da su četiri boda iz ta dva meča sasvim realna. Na tri od četiri meca ove sezone nisam primio gol, ali to je zasluga mojih saigrača, kompletno od napadača do odbrane. Istakao bih mladog Šapića, koji je bio odličan na debiju, on je budućnost Čukaričkog - rekao je Stevanović.



Ističe Stevanović da se lako odlučio za povratak na Banovo brdo.



- Za minut sam se dogovorio sa predsednikom kluba Galetom. Čukarički, sa takvom organizacijom kakvu ima, se ne odbija. Dogovorili smo pozajmicu na godinu dana, pa ćemo videti za dalje.



Nije mogao Stevanović, a da ne pomene Milana Ševa, kojeg smatra svojim "fudbalskim ocem".



- Pre odlaska u Partizan, u prvom mandatu u Čukaričkom, branio sam na 84 meča. Imali smo veoma dobru ekipu, predvođenu Igorom Matićem, dva puta smo bili treći, osvojili Kup Srbije i došao je trenutak da probam da napravim nešto više. Svestan sam da ima vremena, ne odustajem, znam da ću uspeti! U Čukarički sam došao na poziv Milana Ševa, on me je doveo najpre u Rad, potom sam branio za BASK, pa sam stigao na Banovo brdo. Slobodno mogu da kažem da me je u golmanskom smislu "napravio".

