LIGA ŠAMPIONA Vujadin Savić: Idemo dalje, pada Salcburg!

Fudbaleri Crvene zvezde su na pragu velikog uspeha. Još 90 minuta ih dele od plasmana u grupnu fazu Lige šampiona. Svoju sudbinu rešavaće u sredu protiv Salcburga na stadionu "Red bul arena". Kapiten crveno-belih Vujadin Savić odigrao je samo prvo poluvreme protiv Austrijanaca, jer je zbog povrede morao da ostane u svlačionici.



Međutim, povreda međurebračnog mišića nije teže prirode i Vujadin Savić će biti u sastavu za revanš sa Salcburgom, sledeće srede. Ulog je ogroman, pobeda bi dovela u Beograd klubove poput Reala, Barse, Juventusa, Junajteda, Čelsija, Bajerna, PSŽ...

- Kao i u svaku utakmicu do sada, tako ćemo i u Austriji ući hrabro i čvrsto. Imamo lepu priliku da dođemo do zajedničkog cilja, odnosno do Lige šampiona. Da pišemo nove strane istorije Crvene zvezde. Bila bi to velika stvar, ne samo za klub, već i Srbiju. Ne znam da li ima ijedan čovek koji voli Zvezdu, a kamoli mi igrači, koji misli da ne možemo proći dalje. Imamo pozitivan rezultat, jedan gol u Salcburgu vodi nas u Ligu šampiona. Biće mnogo emocija tamo, ali nama je potrebna hladna glava - jasan je Vujadin Savić.



Austrijski Salcburg je ozbiljna ekipa, ali nijednog trenutka nisu pripretili Crvenoj zvezdi koja je preko Miloša Degeneka i Veljka Simića imala dve izrazite prilike za gol.



- Salcburg je odlična ekipa, imaju veliki budžet i kvalitet... Sve znamo o njima, ali moj utisak je da nisu moćni! Krasnodar je po meni bio daleko bolji tim. Rusi su kao ekipa delovali dominantno, pa smo ih pobedili. Pokazali smo da možemo da igramo sa Salcburgom, čak i bez navijača. Da smo imali podršku sa tribina sigurno bismo pobedili - kategoričan je Savić.

Međurebralni mišić Spreman za revanš Povreda Vujadina Savića zabrinula je simpatizere Crvene zvezde.

- Već 15 dana osećam bol u predelu rebara. Lekari kažu neki međurebralni mišić. Kad uđem u ozbiljniji napor na utakmici zaboli me kao slezina kad se dobro ne zagreješ. Odradiću snimke, ali, biće to dobro. Bože zdravlja, mislim da će 95 odsto da bude sve kako treba i da ću igrati u Salcburgu - poručio je Savić.

Prazna Marakana I Dabur žalio za Delijama Vujadin Savić apostrofira koliko je teško igrati bez navijača:

- Ko je navikao da igra bez publike? Stvarno nije fudbalska atmosfera igrati na praznom stadionu. Dabur mi je u jednoj pauzi rekao da mu je žao što nema navijača. Kaže svestan je da bi njima bilo teže, ali da bi uživali u ambijentu. Kad to kaž špic protivničke ekipe, onda je jasno koliko su nama nedostajali navijači.

Statistika UEFA posle meča Crvena zvezda - Salcburg Šutevi na gol C. zvezda 10, 3 u okvir gola

Salcburg 9, 2 u okvir gola Blokirani šutevi

C. zvezda 2

Salcburg 4 Pretrčana distanca (u metrima)

C. zvezda 106.846 metara (u prvom 53.142, u drugom 53.703)

Salcburg 108.321 metar (u prvom 54.039, u drugom 54.282) Pas igra

C. zvezda 184/297 uspešnih pasova

Salcburg 448/578 uspešnih pasova Pasovi Zvezdinih fudbalera

Borjan ka Rodiću 8 pasova

Degenek ka Borjanu 8 pasova

Krstičić ka Rodiću 6 pasova

Ben ka Radonjiću 5 pasova

