TO MOGU SAMO VEČITI: Crvena zvezda i Partizan bez poraza u Evropi!

Fudbaleri Crvene zvezde i Partizana treba da budu ponosni na vlastite rezultate ovog leta u Evropi. Srpski "večiti rivali" odigrali su ukupno 14 evropskih utakmica i nisu upisali nijedan poraz! To je skor sa kojim može da se podiči malo koji tandem na Starom kontinentu.



Crvena zvezda je pod komandom trenera Vladana Milojevića upisala četiri pobede i tri remija. U prvom kolu kvalifikacija igrala je u Letoniji protiv Spartaksa bez golova, da bi istog rivala pobedila u Beogradu golovima Bena i Krstičića. Crveno-beli su ubedljiviji bili protiv litvanskog prvaka Suduve. Slavili su u oba meča, kod kuće 3:0, a u gostima 2:0. Strelci su bili Ebisilio i Radonjić dva puta u Beogradu, a Ben i Radonjić ponovo u Marijampolu.

Zvezda je prvi gol u Evropi primila protiv slovačkog Spartaka u Beogradu. Meč je završen remijem 1:1, a strelci su bili Ben iz penala i Grendel. U Trnavi je posle produžetaka izvojevana velika pobeda, a strelac odlučujućeg pogotka, svog četvrtog, bio je Nemanja Radonjić. Pored njega u listu strelaca upisali su se Ben i Bakoš. Protiv Salcburga za ulazak u grupnu fazu Lige šampiona, u prvom meču bilo je 0:0. Valja napomenuti da su crveno-beli već obezbedili jesen u Evropi jer će sigurno igrati grupnu fazu Lige Evrope.

Partizan ima pet trijumfa i dva nerešena meča. Sa Miroslavom Đukićem bili su ubedljivi na startu kvalifikacija za Ligu Evrope. Dve sigurne pobede protiv Rudara iz Pljevalja uz šest golova pokazale su da ekipa ima potencijal. Strelci su bili Jevtović, Suma i Rikardo u prvom, a Pantić, Ožegović i opet Rikardo u revanšu. Crno-beli su pobedili litvanski Trakaji autogolom Januševskog u Beogradu, dok su remizirali u Viljnusu 1:1. Strelac je bio Nemanja Miletić.

Protiv Nordsjelanda ekipu je vodio Zoran Mirković. Crno-beli su pobedili u Danskoj, a golove su dali Rikardo i Zakarić. U Beogradu u otvorenom meču tri gola za Partizan i dva za Dance, a strelci su bili Miletić, Janković i Marković. Za plasman u grupnu fazu Lige Evrope Partizan je igrao protiv Bešiktaša 1:1, a pogodak je bio delo Rikarda i to četvrti ovog leta.

Prethodne sezone Crvena zvezda i Partizan prošli su grupnu fazu Lige Evrope i dočekali proleće u Evropi. Oba kluba odigrala su 30 utakmica i upisali samo sedam poraza.

Crvena zvezda u Evropi

Kvalifikacije za Ligu šampiona

11. jul/17. jul

Spartaks - C. zvezda 0:0

C. zvezda - Spartaks 2:0

24. jul/1. avgust

C. zvezda - Suduva 3:0

Suduva - C. zvezda 0:2

7. avgust/14. avgust

C. zvezda - Spartak T. 1:1

Spartak T. - C. zvezda 1:2

21. avgust/29. avgust

C. zvezda - Salcburg 0:0

Salcburg - C. zvezda