ŠOKANTNE ISPOVESTI SRPSKIH FUDBALERA: Nuđeno nam mesto u reprezentaciji ako pređemo kod OVOG albanskog menadžera

Milan Obradović, pomoćnik selektora Mladena Krstajića, izjavio je nedavno da je albanski menadžer Falji Ramadani preko Luke Milivojevića pokušao da vrbuje pojedine reprezentativce, obećavajući im mesto u timu ukoliko potpišu za njegovu agenciju.

Tome u prilog govore i izjave dvojice srpskih fudbalera, od kojih je jedan bio među "orlovima" na Svetskom prvenstvu, ali nije igrao - Predrag Rajković, dok Saša Lukić nije ni putovao u Rusiju.

Obojica tvrde da su ponude odbili.

"Ni najmanje mi nije prijatno da pričam o tome i za ostale ne znam, ali da, meni je posredstvom jednog od reprezentativaca nuđeno da pređem kod Falija Ramadanija i da će mi to garantovati mesto na Svetskom prvenstvu. A da bi u suprotnom bio u problemu za spisak. Nisam hteo to da prihvatim. Znam da vas interesuje ko je to i slično, ali o tome ne mogu trenutno da govorim", rekao je Rajković, golman Makabija iz Tel Aviva.

U istoj poziciji, kako sam priznaje, našao se i Lukić.

"Rečeno mi je da se ne brinem za mesto u timu ako potpišem za Ramadanija. Odbio sam. I to je sve što mogu da vam kažem na ovu temu", rekao je Lukić, fudbaler Torina.

Podsetimo, Krstajić nije zvao Milivojevića za predstojeće okupljanje "orlova" za start u Ligi nacija, niti se oglašavao po pitanju pokušaja puča.

