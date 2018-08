NA BRUTALAN NAČIN ZAPUŠIO USTA KRITIČARIMA! Jokanović: Govorili su da je Mitar igrač za drugu ligu, SAD IM JE POKAZAO!

Podsetimo, sjajni srpski reprezentativac bio je najzaslužniji što je Fulam zabeležio prvi trijumf u sezoni. Pogodio je za u 36. minut za 2:1, a samo dva minuta kasnije bio je precizan za 3:1.

"On je egzekutor! Odigrao je veoma dobar meč, postigao je dva gola i mnogo nam je pomogao da dođemo do ove pobede. On je jedan od naših glavnih igrač. Pokazao je želju da sledi stil igre koji praktikujemo i tako nanosi štetu protivničkim timovima. Ponašanje mu je fantastično! Znali smo da je sjajan igrač, što je i dokazao prošle sezone u Čempionšipu. Neki su govorili da je igrač samo za Čempionšip, ali sada pokazuje da može da igra i na najvišem nivou, a ima još mnogo prostora za napredak", rekao je Jokanović.

Svoje impresije nakon prvog trijufa izneo je junak Fulama.

"Bila je teška utakmica, sa mnogo golova. Svaki gol je lep, donosi sjajan osećaj, ali najvažnije je da smo pobedili", rekao je Mitrović dodavši:

"Želimo da ostanemo u društvu najboljih, verujem da ćemo naportim radom uspeti u tome. Bitno je da se držimo sistema i verujemo u njega".

