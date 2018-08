FATALNA VANDA ŠOKIRALA SVET! Evo kako je UPECALA mladog Ikardija!

Bivša supruga Maksija Lopeza, nekada najboljeg prijatelja Ikardija, tvrdi da je njena romansa sa zvezdom Intera počela tek kada se rastala sa Lopezom.

"upoznala sam Maura preko Maksija kada je on imao tek 18 godina. Nakon razvoda otišla sam da živim u Argentinu i već sam upisala decu u narednu školsku godinu. Morala sam da se vratim u Italiju kako bih završila neku papirologiju i on je ponudio da mi pozajmi auto, a ostavio mi je i ključeve od kuće. Potom me je pitao da večeram s njim. Međutim, frižider je bio prazan. Napravila sam testeninu i sve ostalo je bilo spontano", otkrila je Vanda.

"Mauro je mogao da radi šta god je hteo u životu, ali je pokazao zrelost puno starijeg muškarca. Održao je svoja obećanja i ubrzo sam shvatila da mu je stalo do moje dece i to mi je puno značilo", dodala je Vanda.

Vanda ima troje dece sa Lopezom i dvoje sa Ikardijem.

"Nema više dece, odradila sam svoj posao! Mauro je uvek moju decu tretirao kao svoju".

Vanda je otkrila da joj je prvi čovek Napolija, filmski producent Aurelio De Laurentis, ponudio ulogu u filmu kao deo predloga da Ikardi potpiše za Napoli.

"Istina je da mi je ponudio ulogu. Kako god, to nije imalo uticaja na Maurovu odluku. Ljudi ne shvataju da je njemu crno-plava boja pod kožom. On nije plakao kad su mu se ćerke rodile, ali je plakao zbog Intera", rekla je Vanda.

