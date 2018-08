MLADO, LUDO I ZNA DA SE ŠMINKA: Klinka smuvala Serhija Aguera! Jedva punoletna zajedno sa fudbalerom uhvaćena kako daje LOŠ PRIMER MLADIMA (VIDEO)

#epl_ir . . به نقل از اسکای اسپورت , علیرغم لو رفتن تصاویری از قلیان کشیدن سرخیو آگوئرو بهمراه لولا ماژنین مدل آرژانتینی, اما باشگاه منچسترسیتی جریمه ای برای وی در نظر نخواهد گرفت. . . . #Premierleague #England #Pl #Football #Soccer #fulham #Pogba #Wolves #ManchesterCity #Manchesterunited #Chelsea #Arsenal #Liverpool #Tottenham #Everton #MCFC #LCFC #WHUFC #Leicestercity #Westham #MUFC #ManCity #منچستریونایتد #لیگ_جزیره #منچسترسیتی #آرسنال #لیورپول #تاتنهام #چلسی

A post shared by Barclays Premier League (@epl_ir) on Aug 27, 2018 at 8:25am PDT