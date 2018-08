NOVOSAĐANI NAJAVILI BOJKOT UTAKMICE PROTIV CRVENE ZVEZDE: Dosta nam je maltretiranja policije! Torture nisu pošteđena ni deca, ni stariji sugrađani!

Derbi 6. kola Super lige Srbije između Vojvodine i Crvene zvezde igra se u nedelju od 19 časova.

Ono što smeta navijačima Vojvodine je odnos koji policija ima prema njima u duelima sa večitim rivalima, pogotovo na svom stadionu.

"NOVOSAĐANI, BOJKOT!

Povodom nerazumnog i neprincipijelnog ponašanja policije prema građanima Novog Sada privrženih fudbalskom klubu Vojvodina, koji se prvenstveno odnosi na uskraćivanje naših osnovnih ljudskih prava nakon završetka utakmica na stadionu „Karađorđe“, obaveštavamo čitavu sportsku javnost da, po prvi put u 104 godine dugoj istoriji FK Vojvodina, naš klub na predstojećem derbiju protiv crvene zvezde neće imati podršku svojih pristalica.

Tokom prethodne dve nedelje, svojim delovanjem i aktivnostima smo ukazali na problem sa kojim se godinama suočavaju svi vojvodinaši, a to je da nakon utakmica svog tima na „Karađorđu“ bivamo zatvoreni na stadionu, nekad i po čitava dva sata nakon meča. U takvim situacijama, često nam nije dozvoljeno čak ni da koristimo toalet, a ovakve policijske torture nisu pošteđeni ni deca, kao ni naši stariji sugrađani i gledaoci koji pate od hroničnih oboljenja...

U vezi sa našim apelom, u prethodnom periodu nije se oglasio niko od nadležnih organa i nema nikakvih naznaka da će po ovom pitanju na meču protiv crvene zvezde išta biti drugačije nego što je bilo prethodnih godina. Međutim, ono što nas posebno boli i pogađa jeste to što čak ni uprava FK Vojvodina nije pokazala skoro nikakvu zainteresovanost za rešavanje ovog problema, a takav indiferentan pristup i odnos prema građanima Novog Sada privrženih FK Vojvodina je nešto što svakako nismo očekivali od rukovodstva kluba sa tako dugom i bogatom istorijom.

Zbog svega navedenog, pozivamo sve kojima je grb Vojvodine u srcu da ne prisustvuju predstojećem meču Super lige Srbije između Vojvodine i crvene zvezde, jer bi to značilo da pristajemo na dosadašnje maltretiranje vojvodinaša od strane policije i da smo saglasni sa tim da se vojvodinaši na „Karađorđu“ tretiraju kao građani drugog reda, dok se navijačima naših najvećih rivala toliko izlazi u susret da se za njih čak otvaraju posebne kapije na stadionu, pomera se termin utakmice kako bi se uklopio sa redom vožnje vozova i autobusa, a ono što je do sada nezabeleženo u svetu sporta jeste to da će, na predstojećoj utakmici, navijači crvene zvezde na tribinu ulaziti kroz restriktivni prostor kod južne tribine, kojem po propisima i pravilima pristup smeju da imaju samo službena lica. Kao najveći paradoks u svemu tome, fudbaleri Vojvodine će do svoje svlačionice morati da prolaze kroz navijače gostujućeg tima, što ih praktično čini gostima na sopstvenom stadionu.

U isto vreme, naglašavamo da to što nećemo prisustvovati utakmici protiv crvene zvezde ne znači da nam nije stalo do uspeha i rezultata našeg tima, te takođe pozivamo vojvodinaše da u subotu, prvog septembra, u 18:30 časova dođu na „Karađorđe“ u što većem broju i pruže podršku fudbalerima Vojvodine na poslednjem treningu pred meč protiv crvene zvezde, kako bismo svima stavili do znanja da je odluka o bojkotu samo neizbežan čin u pokušaju da se izborimo za svoja prava, ali da ćemo i ubuduće, kao i uvek do sada, ostati uz naš voljeni klub.

Građani Novog Sada privrženi FK Vojvodina"

Foto: Beta/Dragan Gojić

