MOGAO SAM DA POSTANEM KRIMINALAC! Životna ispovest srpskog napadača ostavila Britance bez daha! Mitar otkrio zašto ga je otac UBIO OD BATINA, kako je zaigrao fudbal i šta je njegovo najjače oružje!

Mitrović je pričao o detinjstvu u Smederevu, dolasku u Partizan, boravku u Njukaslu i svom fudbalskom preporodu kod Slaviše Jokanovića u Fulamu, a njegovi potpuno iskreni i zanimljivi odgovori oduševili su Britance.

Mitrović je svestan da je njegova snaga zapravo njegovo najveće oružje, pa ne krije da redovno posećuje teretanu kako bi ostao u formi.

"Moje telo je moje oružje i moram da ga držim u formi, moram da budem snažan. Volim teretanu i teretana mi je potrebna. Kada imam slobodan dan, ustanem rano i odem u teretanu. Svestan sam svojih mogućnosti. Nisam brz i nisam sjajan tehničar. Nisam Rahim Sterling. Što znači da moram da koristim svoju snagu u kaznenom prostoru", rekao je Mitrović.

foto: Reuter

"Odrastao sam gledajući Alana Širera i Didijea Drogbu, ali igra se promenila. Timovi žele brze igrače, a to nisam ja. Odbrambeni igrači u Premijer ligi su veoma snažni. To je više tuča nego trčanje, ali morate da im stavite do znanja da se ne plašite. Ako me udarite, vratiću vam još jače. Na terenu je rat i ja sam spreman na sve. Posle utakmice se pozdravimo i to je to. To je poštovanje rivala", rekao je napadač Fulama.

Mitrović je otkrio da je kao klinac trenirao karate i kik boks, ali nije bio fokusiran na te sportove. Njegov otac Ivica je jednom prilikom u šali rekao da je Mitrović "mogao da postane kriminalac". Naime, jedom prilikom je kamenom pogodio mašinovođu u vozu.

"Ne znam zašto se to dogodilo, ali nisam bio sam. Bilo je stotinak dece, bacali smo kamenje na voz, ali je moj prošao kroz prozor i udario mašinovođu. Moj otac je uvek bio dobar prema meni, ali me je tada tako izmlatio... Dobro pamtim te batine".

foto: Reuters

Mitar je istakao da je bio srećno dete i da su roditelji uvek bili uz njega. Oni su ga usmerili na sport.

"Nisam igrao u svom prvom klubu Partizanu. Prošao sam celu školu, ali nisam igrao. Bio sam nizak za svoj uzrast, pa mi je otac rekao da moram raditi više od drugih. Onda sam naglo izrastao, tako sam posle šest meseci igre sa svojih 18 godina ušao u prvi tim".

foto: Reuters

Mitrović nije ponosan na partije koje je pružao u Njukaslu i smatra da su kritike idola Alana Širera bile na mestu.

"Ma bio je u pravu, i moj otac isto misli o tom mom boravku u Njukaslu. Igrao sam loše, ali to nisam ja, Benitez igra defanzivno, traži da jurim sve vreme. Ljudi, imam 90 kilograma, kada se tako potrošim, ne mogu ništa da uradim pred golom. Ali, Benitez je odličan trener, Njukasl ima problem sa vlasnikom, ne sa trenerom. Ekipa mi nije odgovarala, ali to je prošlost."

foto: Profimedia

Veliku zahvalnost za povratak na pravi put srpski napadač duguje svom sadašnjem treneru Slaviši Jokanoviću.

"Jokan je hladan kao led, nikada ne pokazuje emocije, ali znam da je zadovoljan, mi znamo i kada je srećan i kada je ljut. Nikada nisam zamišljao kada sam skupljao lopte da će mi on biti trener", rekao je Mitrović.

Kurir sport

POGLEDAJTE BONUS VIDEO:

Kurir

Autor: Kurir