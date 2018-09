TRENER PARTIZANA POD PRITISKOM Mirković: Kredita imamo vrlo malo ili više nemamo

"Ostala su nam samo dva takmičenja, ispali smo iz Evrope. Kredita imamo vrlo malo ili više nemamo. Zaostajemo za vrhom tabele i svaku utakmicu moramo da pobedimo. Ispali smo od Bešiktaša i neće biti lako, to će biti dodatni pritisak", rekao je Mirković na konferenciji za novinare.

Partizan će sutra dočekati Bačku u sedmom kolu Super lige, tri dana posle poraza od Bešiktaša i ispadanja u kvalifikacijama za Ligu Evropa.

"To nam sigurno otežava, prva utakmica posle ispadanja je najteža. Kratak je period od četvrtka do nedelje, ekipa je fizički i emotivno ispražnjena. Kako god da se osećaju moraće da poboljšaju svoje stanje do utakmice", kazao je Mirković.

Najavio je izmene u timu, posebno zbog limita broja stranaca, ali je naveo da neće mnogo rotirati tim.

Marko Janković neće igrati, a neizvestan je nastup i Aleksandra Šćekića.

Mirković je kazao da ne misli da će Bačka igrati "bunker".

"Bačka je dobra, organizovana ekipa i sigurno je da nećemo imati lak zadatak. Imaju ozbiljne pojedince", dodao je trener crno-belih.

Ekipu Partizana napustio je Ognjen Ožegović, a Mirković je rekao da je on bio treća opcija u špicu i da bi dobijao malo prostora, pa je shodno tome doneta odluka o njegovom odlasku.

Utakmica izmedju Partizana i Bačke igraće se u nedelju od 21.00 na stadionu u Humskoj.

Kurir sport/Beta

Foto: Starsport

Kurir

Autor: Kurir