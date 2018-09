DERBI 7. KOLA SUPERLIGE U NOVOM SADU: Vojvodina - Crvena zvezda 0:0

TOK MEČA:

19.00 - Meč je počeo!

VOJVODINA – CRVENA ZVEZDA

Novi Sad

Stadion: Karađorđe

Kapacitet: 9.000

Sudija: Petar Piper

Vojvodina : Rockov – Stojković, Graovac, Đorđević, Antić - Huhumis - Đuričin, Đurić, Milojević, Eze - Fofana. Trener: Aleksandar Veselinović

Crvena zvezda : Borjan – Stojković, Degenek, Babić, Rodić – Jovičić, Jovančić – Kafu, Ebesilio, Ben– Pavkov. Trener: Vladan Milojević.

foto: Starsport©

Derbi meč 7.kola Super lige Srbije igra se u Novom Sadu gde domaća Vojvodina dočekuje goste iz Beograda, ekipu Crvene zvezde. Domaćini polako podižu formu, stigla su i nova pojačanja, dok crveno-beli stižu osokoljeni velikim uspehom u Salzburgu, pa treba očekivati odličnu utakmicu.

Novosađani u ovaj meč ulaze sa puno respekta prema protivniku, ali i optimizma zbog sve boljih partija koje pružaju i pojačanja koja su pristigla u finišu prelaznog roka.

foto: Starsport©

"Pred nama je utakmica za koju se nadam da će biti lepa i koja treba da predstavlja praznik fudbala u Srbiji. Posle serije u kojoj smo na tri meča osvojili sedam bodova i nismo primili gol od svojih igrača očekujem da i u nedelju nastavimo u istom pravcu, ali uz želju da, sa maksimalnim poštovanjem protivnika, pobedimo u toj utakmici, jer to je osnovni smisao sporta i takmičenja. Očekujem da budemo hrabri, energični, agresivni i hteo bih da pohvalim momke, jer na treninzima zaista rade izvanredno. Više puta sam isticao da radim sa sjajnom grupom igrača i profesionalaca i nimalo ne sumnjam da će na teren izaći maksimalno motivisani. Moram da kažem i to da imamo jednu zemlju i zato želim iskreno da čestitam Crvenoj zvezdi na fantastičnom rezultatu koji je ostvarila plasmanom u Ligu šampiona. Mislim da to treba da raduje sve naše ljude, a ja sam definitivno jedan od onih koje se iskreno raduje svakom uspehu našeg sporta. To što je uradila Crvena zvezda na neki način pokazuje put svima nama i motiviše nas da budemo bolji", rekao je šef stručnog štaba Aleksandar Veselinović.

foto: Starsport©

U taboru gostiju vlada sjajna atmosfera nakon obezbeđenog plasmana u Ligu šampiona, ali svi u klubu pozivaju na oprez i na jednaku ozbiljnost u pristupu svakoj narednoj utakmici. Šef stručnog štaba crveno-belih Vladan Milojević istakao je da očekuje pravi fudbalski spektakl u kome će publika imati priliku da uživa.

foto: Dado Đilas

"Idemo u Novi Sad da odigramo utakmicu protiv jako dobrog kluba. Istorija Vojvodine pokazuje njenu vrednost. Uvek je lepo igrati na „Karađorđu“ pred Novosađanima, taj grad mi je drag, a i moj sin sada igra za Vojvodinu. Očekuje nas jako teška utakmica, pravi derbi, spremićemo se na najbolji mogući način da se prikažemo u najboljem svetlu. Očekujem da publika bude zadovoljna i da svi uživamo. Pozvao bih naše navijače da nas podrže, očekujem dobar fudbal i spektakl. Ekipa Vojvodine je bolja nego što bodovi pokazuju. Gledao sam ih uživo zbog sina, mislim da im je ova godina prekretnica, stvara se novi tim i to nije lako. Na poslednjem meču je imala četiri igrača rođenih 1998. godine, okrenula se pravom putu po meni i razvijanju mladih igrača pored iskusnih. Uz dobro vođenje od strane trenera Aleksandra Veselinovića, koji je veliki radnik, imaju dobru budućnost. Nama trenerima je potrebno vreme koje nemamo, ali mislim da je Vojvodina na pravom putu. Neka im krene posle naše utakmice", rekao je Milojević.

kurir.rs / kurir sport

Kurir

Autor: Kurir