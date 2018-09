NIJE MOGAO DA SAKRIJE EMOCIJE! Kežman se oglasio nakon VENČANJA IZ BAJKE i poslao poruku novoj SUPRUZI!

Uz Boziji Blagoslov ,nasu veru i ljubav do kraja ovozemaljskog zivota zajedno 🙏❤@tara_sumonja Zeleo bih da se zahvalim @vericacharlie i njenom kvartetu violina, nasem sjajnom drugaru @miskoplavi , St Luis Bendu na celu sa Markom i @mimi_djo @fackinyoma na muzickom programu koji su ovaj poseban dan za sve nas ucinili carobnim ❤❤❤ Hvala Mikanu Zecu koji nam je obezbedio plazni bar na objektu Fkk Ada Bojana , drugarima sa plaze @sandboxkiteclub , nasim najdrazim drugarima iz @clandestino_na_bojani , brodovima Šuka i Šuka 2 , Dino Zejdin prevoz, @adabojanaapartmani ,@comfort_apartments nasoj dragoj Lejli i svima koji su pomogli na bilo koji nacin , jer su svi zajedno sa nasom energijom i ljubavlju ovo vencanje napravili bajkovitim. Sigurno cemo zajedno sa svojim prijateljima i porodicama ovaj dan pamtiti do kraja zivota ... 🙏❤ Ada Bojana create a magic🕺😍

