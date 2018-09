BOAĆI: Zvezda je moja kuća! Gladan sam golova!

Fudbaler iz Gane vratio se u Zvezdu posle samo šest meseci iz kineskog Đangsua u transferu od 1,5 miliona evra i potpisao trogodišnji ugovor.

"Osećam se u Zvezdi kao kod kuće. Tu sam da naporno radim i urasdiću sve kako bi lopta završila u protivničkoj mreži", rekao je strelac 39 golova za samo godinu dana u redovima crveno-belih.

On je dodao da je srećan što su njegovi saigrači izborili plasman u Ligu šampiona, a da bi se vratio i bez nje.

"Želim da igram fudbal, ljudi me vole, prihvataju me i to je najveći razlog povratka", kaže Boaći i dodaje da se fizički oseća spremno i da bi odmah mogao na teren.

Naglasio je i da je jako emotivno doživeo meč Salcburga i Crvene zvezde u Austriji.

"Gledao sam meč u Salcburgu, na 2:0 mi nije bilo lako, a kad je bilo 2:2 hteo sam da polomi daljinski od sreće. U Ligi šampiona nas čekaju dobri timovi, koji dosta zavise od pojedinaca, dok je u Zvezdi glavni tim. Doći će na Marakanu, nisu navikli da igraju u takvoj atmosferi i moraće da je osete".

Boaći je uzeo broj 99, koji je ranije nosio Petar Orlandić, jer je broj 14 u vlasništvu Slavoljuba Srnića.

"Srnić nosi broj 14 koji sam imao u Zvezdi, nemam problem sa tim. Uzeo sam 99 iz razloga što volim velike brojeve, da postignem što više golova".

Boaći ne smatra da je loša epizoda u Kini bila greška, već da se jednostavno nije poklopilo.

"Nije bio korak nazad, već napred, naučio sam mnogo u Kini. Za napadača ne može svako mesto da bude pođednako prijatno. Želim ponovo da se dokažem u Zvezdi, osećam se kao mlad igrač, gladan sam golova. Ovo je novo poglavlje za mene, ono što je bilo ostavljam iza sebe".

Sportski direktor Mitar Mrkela podsetio je da je dogovor sa Boaćijem napravljen pre dva meseca, ali da je tek u finišu prelaznog roka realizovan transfer sa Kinezima.

"Drago mi je što predstavljam nekoga koga ne bi trebalo previše. Veliki covek i izvanredan igrač je on. Boaći, dobrodošao kući", zaključio je Mrkela.

Kurir sport

POGLEDAJTE BONUS VIDEO:

Kurir

Autor: Kurir