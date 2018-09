ŠMINKANJE ZA LIGU ŠAMPIONA! UEFA srušila pola Marakane (VIDEO, FOTO)

Radovi u toku! Za dve nedelje stadion Crvene zvezde dobija novo ruho!

Uveliko se u Ljutice Bogdana pripremaju za meč protiv Napolija, koji je na programu 18. septembra.

Na najvećem srpskom stadionu za 13 dana čekaju vas čiste stolice, ofarbani i sređeni ulazi i prolazi, uredni toaleti - standard LŠ dolazi i u Srbiju. Naravno, neće to biti nivo Alijanc arene, ali neće ni ličiti na ono na šta je dosad ličilo.

Radovi na uređenju stadiona, ali i prilaza stadionu uveliko su u toku.

Već dan po plasmana u LŠ na Marakani su počeli da "šminkaju" sve potencijalne probleme pred inspektorima UEFA koji su redovni u kontrolama.

Tribine moraju da budu apsolutno čiste i uredno numerisane, takođe, i toaleti su morali da budu sređeni. Poseban posao je obezbeđivanje velikog prostora za rad organizatora televizijskih prenosa. Takođe, prilazi Marakani moraju da budu potpuno sređeni i jasno obeleženi. Blagajna će takođe biti rekonstruisana.

Zatim će se doterivati tunel kojim se izlazi na stadion, prostor od izlaska iz svlačionice do dolaska do tunela, pa i same svlačionice. Mnogo je detalja na kojima UEFA insistira jer nivo Lige šampiona ne dopušta ni najmanju grešku.



RADOVI U TOKU

* kompletan prilaz stadionu

* toaleti na stadionu

* stolice na tribinama

* službene prostorije

* ulazi na stadion

* prostor za TV prenos

* novinarska loža

* tunel

* prilaz tunelu

* upravna zgrada

* blagajna

* kancelarije na stadionu

* objekti za predstavnike UEFA





UEFA naredila Šator ispred stadiona Zahtevi UEFA su strogi, pa su u Crvenoj zvezdi već počeli da uređuju prostoriju za VIP goste. Takođe, pravila nalažu da tzv. hospitaliti soba mora da ima najmanje 500 kvadrata. U crveno-belom taboru odlučili su da ispred VIP ulaza postave šator u kom će boraviti uticajni gosti.

Tu će biti organizovano posluženje predstavnika UEFA.

Takođe, iz Evropske kuće fudbala stigao je zahtev da se aktiviraju grejači za travu na stadionu, dok će kapije na ulazima morati da budu podignute do visine od dva metra.

