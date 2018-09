ZINEDIN ZIDAN OTKRIO DA MODRIĆ NIJE BIO KLJUČNI VEZNJAK NJEGOVOG REALA: Bivši trener Madriđana objasnio koji fudbaler je bio podrška i na zemlji i u vazduhu ostalim igračima!

Zidan je dao otkaz odmah nakon treće uzastopne titule prvaka Evrope, a kao glavni razlog za tu odluku naveo je - prezasićenje. On je uzeo akademsku pauzu za sada nepoznatog trajanja.

U intervjuu na zvaničnoj stranici UEFA zanimljivo je odgovorio na pitanje o vezi njegovog Reala predvođenoj hrvatskim reprezentativcem Lukom Modrićem.

"Svi koji su gledali utakmice Reala dok ste ga vodili, slavili su ravnotežu koju su vam na sredini terena donosili Modrić, Kros i Kazemiro. Možete li nam reći nešto više o ulogama koje ste im dali?", glasilo je pitanje novinara UEFA.

"Od Modrića i Krosa tražio sam da igraju odbranu tako da odu što dalje na polovinu protivničkog terena, kako bi mu oduzeli prostor. Za to vreme Kazemiro je po celom terenu bio podrška ovoj dvojici i pokrivao ih. Tako je upravo on donosio tu ravnotežu o kojoj govorite. On je bio ključni igrač naše sredine terena, kako na zemlji, tako i u vazduhu", otkrio je Zidan i stavio tačku na sve spekulacije oko toga da je Luka Modrić bio taj 'pokretač' u veznom redu.

