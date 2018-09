BRAZILAC SA NEVEROVATNOM PRIČOM STIŽE NA MEGDAN ZVEZDI: Čekao je znak od Boga za transfer u Liverpul i bio nevin dok nije oženio lepoticu (VIDEO)

"Liverpul je ono što je on zaista oduvek želeo. Ali ne bi otišao da nije bio siguran da i Bog to želi. Poslao nam je audio poruku u kojoj je tražio da se molimo Bogu da mu da smernice o tome kako će doneti pravu odluku. Rekao je da želi znati da je odlazak u Liverpul na kraju Božja volja. Želeo je mir i rekao je da neće otići ako to Bog ne želi," otkrio je Fabinjov prijatelj Pol Konrado.

Iako je stigao kao veliko pojačanje, Brazilac još uvek nije upisao debi za redse.

"Uvek je sanjao o Premijer ligi i nikada nije prestajao sa pričom o tome. Kada debituje za redse, biće to ostvarenje njegovih snova," dodao je Konrado i ponovio da je Fabinjo vernik još od malih nogu.

"Njegova kompletna porodica je išla u crkvu i svi su veliki vernici. Znali smo da se se okupimo na ulici da zaigramo fudbal, otišli bismo do njegove kuće i zvali ga, a on bi rekao da neće jer ima sastanak s Bogom. Molio se..."

Još jedan prijatelj iz Brazila potvrđuje kako je čitav Fabinjov život usmerila vera. Veliku ulogu je odigrala i pri biranju devojke sa kojom će provesti život.

"Sećam se da mu se svidela jedna devojka i razmišljao je da je pozove na sastanak. Većina nas ne bi razmišljala dva puta, ali Fabinjo je bio ozbiljan u svojoj nameri, nije hteo izaći s nekim samo da bi se zabavio. Proveo je mnogo vremena moleći se, a na kraju je odustao. Rekao je kako oseća da bi veza stala na put njegovim planovima," rekao Dijego Kastro i dodao:

"Mislim da nije izlazio ni sa jednom devojkom sve dok nije sreo Rebeku Tavares, koja je takođe vernica i sa kojom se oženio 2015. godine. Jako je čvrst u uverenjima. Uveren sam da je čekao do braka pre nego što je imao prvi seks ."

Kurir sport

Kurir

Autor: Kurir