DELIJE, SPREMITE LOVU! Ukoliko želite da gledate Zvezdu u Parizu, Liverpulu i Napulju to će vas DEBELO KOŠTATI! Izračunali smo minimalnu sumu koja vam je potrebna za istorijska gostovanja crveno-belih!

Plasman Crvene zvezde u Ligu šampiona pokrenuo je lavinu među navijačima, pa mnogi neće štedeti novac kako bi gledali voljeni klub na gostovanjima u Parizu, Liverpulu i Napulju.

Ne sumnjamo da će oni malo imućniji bez problema obezbediti avionske karte, smeštaj i ulaznice na vreme, dok će prosečan građanin Srbije morati da zavuče ruku u slamaricu za crne dane, jer odlazak u inostranstvo neće biti ni malo jeftin!

Teško da će Delije biti toliko brojne kao protiv Salcburga (10.000 navijača), ali ne sumnjamo da mnogi neće propustiti životnu priliku da vide voljeni klub u evropskoj eliti.

Zvezda će PSŽ-u gostovati 3. oktobra, Liverpulu 24. oktobra, dok će 28. novembra ići na megdan u Napulj.

Pa da krenemo redom!

PARIZ

Za ovu destinaciju ne bi trebalo da bude većih problema, jer su letovi za Pariz itekako česti. Iz Beograda postoji direktan let za Bove, aerodrom 70-ak kilometara od Pariza. Međutim, cene karata za ove letove su već sada podignute tako da povratna karta košta 44.800 dinara.

Postoji i naravno jeftinija varijanta koja košta 17.600 dinara, ali ona zahteva veliko žrtvovanje - leti se preko Varšave do aerodroma "Šarl de Gol", gde se preseda i čeka više od 12 sati na novi let.

Kada su cene ulaznica za meč u pitanju to je tek posebna priča - prošle godine su iznosile 100 evra, te je vrlo moguće da će i ove godine biti ista situacija.

LIVERPUL

Za razliku od ostala dva gostovanja ovo putovanje ima dodatni trošak - vizu koja košta 104 evra. Naravno, treba sačekati i da se ta viza odobri, tako da je i strpljenje važan faktor u svemu ovome.

A kada se sve to sredi i viza bude u pasošu sledi let - najprihvatljivija opcija leta iz Beograda za Luton je 23. oktobra uz povratak 25. oktobra po ukupnoj ceni od 25.800 dinara.

Najjeftiniji prevoz od Lutona do Liverpula je autobuski i kreće se u rasponu od 38 do 45 evra za povratnu kartu, a razdaljina iznosi 242 km, pa ko voli da se klacka po Evropi više od jednog dana neka izvoli.

A kad se stigne u Liverpul treba kupiti i ulaznicu - ona je poznata i iznosiće 48 funti, odnosno 6.300 dinara.

NAPULJ

Do Napulja postoji let lou kost kompanija iz Budimpešte, do koje se može doći za 3.000 dinara koliko košta povratna karta, a letovi do Italije i nazad koštaju 27.000 dinara.

Najjeftnijia trenutna avionska opcija Beograd - Napulj za 27. i 29. novembar zahteva trošak od 24.000 dinara, ali i dugo presedanje u Amsterdamu od 17 sati u odlasku, odnosno 11 u povratku preko Berlina, pa bi se u Beograd stiglo u petak, dva dana posle utakmice.

Što se cene karata za meč tiče, Napoli se još nije oglašavao, ali se spekuliše da bi one koštale oko 50 evra.

Da sumiramo: Pariz minimalno može iziskivati trošak od oko 40.000 dinara, ukoliko se posreći sa niskobudžetnim avio kompanijama i imate strpljenje da presedate dugo. Za Liverpul zahvaljujući vizi, teško da se može računati na trošak manji od 70.000 dinara, dok se za Napulj ne može računati na bilo kakvu opciju troška ispod 40.000, i to ukoliko ste spremni na žrtvovanje.

