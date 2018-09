PARTIZAN ZOVE: Fudbaleri u velikoj akciji za pomoć malom Dušanu (FOTO)

Dodji i ti! Podrži aukciju i kupi dres tvojih omiljenih fudbalera Partizana i pomozi Dušanu Todoroviću da ode u Španiju na lečenje i opet pobedi kancer koji je u odmakloj fazi! Upoznaj Sašu, Bambija, Nemanju, Šehu.... daj najveću cenu na aukciji i stigni prvi do cilja sa malim Dušanom! Subota 18h splav Zappa Barka (drugi splav do Brankovog mosta) #podrzizivot #crnobelaporodica

