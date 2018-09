EKSKLUZIVNO MIODRAG BELODEDIĆ ZA KURIR: Mojoj sreći nije bilo kraja kada je Zvezda ušla u Ligu šampiona, nismo ni svesni koliko je taj uspeh ogroman! Radujem se okupljanju ekipe iz Barija na Marakani!

Ideja je da Pančev, Prosinečki, Savićević i drugovi naprave počasni krug pred 55.000 "delija", a radost zbog ovog okupljanja u razgovoru za Kurir nije krio Miodrag Belodedić.

Da li ćemo vas ponovo videti na Marakani?

- Rado ću doći, samo da me ne spreče neke neplanirane okolnosti. S nekim igračima sam u kontaktu, neke nisam video i 20 godina, pa biće mi zadovoljstvo ako se svi okupimo - istakao je legendarni rumunski fudbaler.

Temišvar

Domaćin Mrkelinom sinu Od sadašnjih ljudi iz Zvezde, Belodedić kaže da je na vezi sa Mitrom Mrkelom.

- Odmah posle Salcburga zvao sam Mrkelu i čestitao mu - istakao je slavni Rumun, kod kojeg je u Temišvaru trenutno Mrkelin sin Andrej, fudbaler tamošnjeg kluba Poli Temišvar.

Verujemo da ste ispratili Zvezdin ulazak u Ligu šampiona?

- Kako da ne. Gledao sam utakmicu s prijateljima. Kad smo gubili 2:0, da budem iskren, na trenutak sam promenio kanal. Iznervirao sam se, ali sam se brzo vratio na utakmicu. I Zvezda je brzo izjednačila. Sreći nije bilo kraja.

Da li ste svesni da je Zvezda tek sada, posle 26 godina, uspela da uđe

u elitno evropsko takmičenje?

- Da mi je to neko rekao one 1991. godine, nasmejao bih se. Rekao bih mu da je lud ili ga možda ne bih razumeo šta priča. Ali, eto, ispostavilo se da je tako. Ruku na srce, ranije se lakše dolazilo do Kupa evropskih šampiona, sada je sve to mnogo teže. Otuda je uspeh ove generacije Zvezde ogroman, možda nismo ni svesni toga.

I oni su pričali za Kurir Stevan Stojanović

Treba pozdraviti ovu senzaciju Zvezde Kapiten čuvene generacije, slavni golman Stevan Stojanović, raduje se novom Zvezdinom uspehu.

- Naravno da se radujem, Marakana je naša kuća. Radujem se i zbog Lige šampiona i zbog ideje da se svi iz Barija ponovo okupimo. Verujem da ćemo se odazvati u velikom broju, jer ima povoda, Zvezda je opet u Ligi šampiona. Inače, ne bih pravio paralelu između moje Zvezde i ove danas. U kakvim uslovima funkcionišu naši klubovi i koliki je budžet velikih evropskih klubova, ovaj uspeh Zvezde može da se smatra senzacijom.

Nije valjda da sada treba da se zadovoljimo plasmanom?

- Ne, uvek treba težiti novim pobedama. Međutim, treba biti i realan.

Kako vam se čini Zvezdina grupa?

- Možda je i dobro što su rivali PSŽ, Liverpul i Napoli. To su veliki klubovi i dobar fudbal je zagarantovan. Samim tim i bar tri spektakla na Marakani.

Robert Prosinečki

Stižem samo ako me ne spreče obaveze Legendarni Žuti iz šampionske Zvezdine generacije Robert Prosinečki srećan je zbog uspeha voljenog kluba.

- Zvezda je napravila ogroman uspeh. Pogledajte samo koji veliki evropski klubovi su ostali bez Lige šampiona ove sezone. Naravno da se radujem i kao bivši igrač i kao bivši trener. Lepa je i ideja da se naša generacija iz Barija okupi na Marakani, samo je pitanje ko će od nas sve moći da dođe. Ja sam lično prezauzet obavezama selektora BiH, ali ću svakako gledati da dođem.

Kada kažete bar tri, znači da verujete i u četvrti, peti...

- Zašto da ne? Uvek treba verovati.

Da li se ipak plašite da bi taj spektakl mogla da pokvari UEFA kaznom

igranja pred praznim tribinama?

- Iskreno se nadam da do toga neće doći. Ali i navijači moraju već jednom da shvate da ne smeju da rade neke stvari. U suprotnom, biće prazne tribine. A u interesu Zvezde, i igrača i navijača, jeste da se igra pred punim tribinama - jasan je Miodrag Belodedić.

Ilija Najdoski

Zvezda ponovo ujedinila sve zvezdaše Čuveni Makedonac Ilija Najdoski spremio je pasoš da novi dolazak u Beograd i njegovu Marakanu.

- Nisam dugo bio, red je da ponovo dođem. Nadam se da će se i ostali odazvati pozivu jer zaista je lep povod. Naša Zvezda je u Ligi šampiona i trenutak je da se ponovo svi ujedinimo. Naravno da sam gledao utakmicu na TV, bilo je gusto u Salcburgu, ali na kraju i slatko. I mogu priznati da sam i na 0:2 verovao u preokret, što se na kraju i obistinilo. Ovo je veliki uspeh generacije koju predvodi trener Milojević.

Goran Anđelković

