BEZ SRBINA SUBAŠIĆA HRVATIMA PUNA MREŽA: Španci se iživljavali nad vicešampionima sveta! Dalićeva četa primila šest komada (VIDEO)

"Crvena furija" se bukvalno iživljava nad "vatrenima"!

Hrvatska je dobro počela meč, Santini je propustio veliku priliku, a onda je usledila surova kazna.

U prvom poluvremenu je Španija za 12 minuta, od 24. do 35, stigla do 3:0, a onda u nastavku došla i do 6:0!

Kada je Saul Nigez, inače rodom iz Elčea, na asistenciju Serhija Ramosa glavom zakucao loptu u mrežu, vicešampion sveta se raspao.

Usledio je zatim šou Marka Asensija, koji je u 33. minutu postigao golčinu za 2:0, a nepunih 120 sekundi kasnije ponovo opalio iz daljine, pogodio prečku, a onda se lopta od golmana Lovrea Kalinića odbila u mrežu - 3:0.

Hrvati u drugom poluvremenu nisu imali snage da podignu gard, pa su do nogu potučeni i nokautirani.

Asensio je u 49. minutu asistirao Rodrigu za 4:0, a petarda je pukla posle pogotka Serhija Ramosa u 57. Tačku na goleadu stavio je Isko posle majstorije u 70. minutu za konačnih 6:0.

Očigledno je da selektoru Zlatku Daliću i njegovoj ekipi mnogo nedostaje srpski golman Danijel Subašić, koji je na Svetskom prvenstvu u Rusiji činio čuda. Subašić je, kao i Mario Mandžukić i Vedran Ćorluka, završio reprezentativnu karijeru posle Mundijala.

Dalić nije mogao da računa ni na povređenog Lovrena, kao i Strinića, koji ima probleme sa srcem, a u ranoj fazi večerašnje utakmice ostao je i bez Vrsaljka.

S druge strane, selektor Luis Enrike predstavio je novu, očigledno jaku reprezentaciju Španije.

Španija je odigrala dva meča u Grupi 4, jer je prethodno pobedila i Englesku na "Vembliju" 2:1, i sa šest bodova nezadrživo grabi ka plasmanu na završni turnir Lige nacija (učestvovaće pobednici grupa Lige A).

U narednim mečevima Grupe 4 Hrvatska će dočekati Englesku 12. oktobra, a tri dana kasnije sastaće se "crvena furija" i "gordi Albion".

Poslednja utakmica grupe, između Hrvatske i Španije, zakazana je za 15. novembar.

(Kurir.rs/Kurir sport, Foto: AP)

Kurir

Autor: Kurir