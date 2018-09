PONOSAN NA REZULTATE! TERZIĆ OTKRIVA: Zvezda smanjila dug na 13.000.000 evra!

Terzić je istakao da je, otkad je došao u Zvezdu leta 2014. godine, smanjen dug kluba za čak 41 milion evra.

"Dug Crvene zvezde je smanjen na 13 miliona evra, znači vratili smo 41 milion duga. Osim toga, prema procenama Transfermarkta, koji je najupućeniji, vrednost našeg tima je 44 miliona evra. To je kao da imate firmu koja duguje 13, a u magacinu ima skladište na 44 miliona. Mogli smo sa današnjim danom da budemo na nuli ili u plusu, da smo hteli da prodamo Rodića za tri , Krstičića za 2,5, Joveljića za četiri i Bena za pet miliona. To su sve ponude koje smo imali na stolu poslednja dva dana prelaznog roka, ali nismo želeli da slabimo tim", rekao je Terzić za Blic.

On je dodao da cilj Crvene zvezde nije samo da bude bez dugova, već i da ima kvalitetnu ekipu.

"U ovom momentu, ovaj dug ne opterećuje Zvezdu. Posebno sam ponosan na to što smo u poslednje četiri godine u budžet Republike Srbije uplatili 15 miliona evra kroz porez".

Terzić je podsetio da su 2014. revizorska kuća UEFA i domaća revizorska kuća predlagali bankrot kluba.

"Svako je rekao da je Crvena zvezda klinički mrtva. Pored duga od 54 miliona evra, bilo joj je potrebno između 10 i 12 miliona godišnje za život. I sve smo izdržali. Ovo bi trebalo izučavati na univerzitetima - kako smo od kluba pred bankrotom došli do toga da živimo snove miliona navijača i igramo Ligu šampiona".

Na priče da je "Zvezda na državnim jaslama" odgovara da su to zlonamerni komentari.

"Sve tabue koji prate klub teško je i demantovati. Svi koji su zlonamerni prema Zvezdi, nama lično, predsedniku Aleksandru Vučiću, oni kreiraju negativnu kampanju. Pričaju da je Zvezda državni projekat i da koristimo državu kao kravu muzaru, da trošimo pare poreskih obveznika. Sve to ne odgovara istini. Mi u klubu smo zahvalni Aleksandru Vučiću, koji ne krije da je veliki zvezdaš i svakog dana to i dokazuje. Imao sam uvek njegovu podršku, jer sam na njegov predlog i došao ovde 2014. Ta podrška je značila, znači i danas. Ali, da on zloupotrebljava svoju funkciju da bi na štetu drugih pomagao Zvezdi jednostavno nije tačno", zaključio je Terzić, podsetivši da su crveno-beli za četiri godine ostvarili prihod 100 miliona evra, a da je više od polovine zahvaljujući transferima igrača.

