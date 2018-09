TOMIĆ UMESTO ILIJEVA! Vučelić: Glupost!

Ljulja se fotelja Sve se glasnije priča da će doći do smene, a predsednik crno-belih tvrdi da do toga ipak neće doći

Novi sportski direktor Partizana mogao bi bude Ivan Tomić!

Vest je kao bomba odjeknula u Humskoj, Tomić na toj funkciji treba da smeni Ivicu Ilijeva, jer navijači su u poslednje vreme sve više nezadovoljni rezultatima crno-belih.

Predsednik kluba Milorad Vučelić nije bio rečit na ovu temu, već je na naše pitanje kratko odgovorio:



- To je glupost. Nema veze sa istinom.

I generalni direktor Partizana Miloš Vazura ide u smeru svog predsednika, pa se slatko nasmejao.

- Klasična budalaština. Ilijev je i dalje sportski dirkeotor i tako će biti do daljnjeg. Mislite da je razlog za smenu to što smo ispali od Bešiktaša, koji vredi 150 miliona evra. Pritom Ivan Tomić nije u Srbiji, niti je on u bilo kakvim opcijama za Partizan. Ilijev će biti sportski direktor dok ima poverenje Uprave, i smatram da je još rano pričati na tu temu. Realno je da o rezultatima kluba govorimo u januaru - poručio je Vazura.

Direktor crno-belih ističe da se takve vesti namerno plasiraju pred važne utakmice Partizana.



- Nije slučajno da se to plasira u javnosti, pogotovo što nas očekuje uskoro derbi i na taj način hoće da nas destabilzuju pred važne okršaje. Ponavljam, u klubu se ne razmišlja o smeni Ilijeva - zaključio je Vazura.

Vučelić prozvao legende

Klipove nam podmeću naši Partizanovci! Predsednik Partizana Milorad Vučelić za klupsku televiziju istakao je da je za klub najveći problem što ga napadaju legende crno-belih.

- Zvezda nam je stari rival, ali je novi problem što takozvani partizanovci stavljaju klipove u točkove, salonski partizanovci... Ističu se, posle svake krize u Partizanu se javljaju. Neću da navodim imena, ali četvorica su redovna - istakao je Vučelić i dodao:

- Ima još jedna stvar, Zvezda ima instituciju legendi. Zna se koliko je tačno legendi, Zvezdinih zvezda, a Partizan, kada se neko promoviše u javnosti i kritikuje, on se uvek promoviše u legendu Partizana.

Milan Nastić

Kurir

Autor: Kurir