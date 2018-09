KLOP: Kejn nije zaslužio kritike! Možda se baš protiv nas vrati u formu!

"Sve su to gluposti, rekao bih. Nakon Svetskog Kupa gde je Engleska daleko dogurala, niko od njih nije imao odmora. Kejn je možda dve nedelje bio na odmoru. Nikako da se povrati. Ući će on u formu, možda već ovog vikenda. Mi svi kritikujemo Harija Kejna zato što je on vrhunski napadač", rekao je Klop.

Strašan fudbal nas čeka u Londonu gde se sastaju Totenhem i stoprocentni Liverpul. Kvota na keca je 2,75, a na dvojku 2,50, dok 3+ nosi kvotu 1,50. Pogledajte sve kvote kladionice MOZZART za Totenhem - Liverpul.

Derbi kola Totenhem - Liverpul na programu je od 13.00

