ZORAN FILIPOVIĆ O NAJVEĆEM STADIONU: Duša me boli, ali neka sruše Marakanu!

Stadion "Rajko Mitić", popularna Marakana, mogao bi uskoro da ode u istoriju, a da na njegovom mestu bude sagrađen novi objekat. Bivši fudbaler i trener crveno-belih, legendarni Zoran Filipović ističe da zbog uspomena i sentimentalnosti ne treba odustajati od gradnje modernih stadiona, jer smo u odnosu na Evropu već u velikom zaostatku.



- Vreme je modernizacije. Naš fudbal i klubovi moraju da popravljaju infrastrukturu, jer i tako možemo vraćati navijače na naše utakmice. Mene će srce i duša zaboleti kad se Marakana bude rušila. Na njoj sam proveo godine i godine kao igrač i trener, ali svaka ideja je pozitivna ako je isplativa i ako ide za dobrobit fudbala. U principu, uvek su novine u infrastrukturi donosile fudbalu samo dobro.

Koja je najveća utakmica koju ste odigrali na Marakani?

- Bio sam u timu, čak sam i dao gol na meču protiv Ferncevaroša kad je bilo preko 100.000 ljudi na tribinama i to je do danas ostala rekordna poseta jednom meču na ovim prostorima. Bila su to druga vremena. Nije se tražio komfor, nije bilo sedišta. Istorija je lepa, ali se ne može ponoviti. Druga pravila vladaju, drugačiji je i kvalitet fudbala. Mi smo u odnosu na Evropu mnogo zaostali. Daj bože da naši klubovi svake godine igraju u Ligi šampiona i Ligi Evrope i da ih gledamo na modernim stadionima.

foto: Pritnscreen



Koji gol će vam na Marakani ostati u pamćenju?

- Prvi u derbiju 1970. godine. Tek sam ušao u prvi tim Crvene zvezde sa 17 godina i postigao sam gol, mada smo izgubili taj meč sa 2:1 od Partizana. U poslednjem minutu smo primili gol, postigao ga je Nenad Bjeković. Takođe, nezaboravni su mi golovi protiv Ujpešt Dože.

Bjeković: Pamtim isti derbi kao i File

Veliki rival Zorana Filipovića, a danas saradnik, potpredsednik FSS Nenad Bjeković iznenađen je inicijativom za izgradnju novog stadiona Crvene zvezde.

- Iskren da budem, iznenađen sam idejom. Voleo bih, naravno, da svi naši klubovi dobiju bolje stadione, ali videćemo kako će se dalje razvijati realizacija te ideje - priča Bjeković, da bi se u nastavku razgovora ispostavilo da, kao i njegov prijatelj Filipović, gaji lepu uspomenu na isti derbi:

- Da, sećam se tog derbija. Sećam se da je File ušao i dao gol, a da smo mi pobedili mojim golovima za 2:1.

foto: Kurir

Činjenice o Marakani

* 23. april 1975. godine Zvezda - Ferencvaroš 2:2, 96.670 prodatih ulaznica

* Marakana je bila domaćin finala KEŠ 1973. godine Ajaks - Juventus 1:0 (1:0)

* Na Marakani je odigrano finale EP 1976 Nemačka - Čehoslovačka 5:7 pen. (2:2)

* Prvi put u istoriji fudbala Antonjin Panenka lobom s bele tačke prevario golmana Sepa Majera

Kurir sport

Foto:

Kurir

Autor: Dejan Petković