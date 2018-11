KO O ČEMU, ŠAĆIRI O SRBIJI: Otac je na tribinama slušao kako mi navijači Zvezde PSUJU MAJKU!

Ko o čemu, Šaćiri o Zvezdi i Delijama... Iako je Švajcarska deklasirala Belgiju sa 5:2 u Ligi Nacija, reprezentativac ove zemlje albanskog porekla posle utakmice je pričao o Ligi šampiona i meču njegovog Liverpula u Beogradu.

Novinare iz Švajcarske, između ostalog, interesovalo je i to kako Đerdan Šaćiri gleda na odluku trenera Liverpula Jirgena Klopa da ga ne vodi u Srbiju na meč sa crveno-belima (2:0 za Zvezdu).

- S jedne strane razumem, jer je Klop želeo da spreči nepotrebnu tenziju. S druge, žao mi je što nisam mogao da pomognem timu - rekao je Šaćiri, a preneo švajcarski Blik.

Fudbaler rodom iz Gnjilana, koji na kopačkama nosi zastavu Kosova, osvrnuo se i na uvrede navijača Zvezde tokom meča na Enfildu (4:0 za Liverpul).

- Čuo sam kako su mi psovali majku. I moj otac je bio na stadionu tako

da je i on sve to čuo - istakao je on.

foto: Pritnscreen

Albanac nije dao gol u velikoj pobedi Švajcarske nad Belgijom (5:2), ali je bio među boljima na terenu. Osim o Zvezdi i Beogradu, pričao je i o "ratu" sa Gerijem Nevilom. Podsetimo, legendarni fudbaler Mančester junajteda nedavno je u negativnom konteksu komentarisao Šaćirijevu izjavu.

- Ne interesuje me nevil. ne zanima me šta je pričao. Briga me i da sad kaže kako sam sjajno igrao. S njim ni kafu ne bih popio - namršen je pričao Šaćiri i nastavio:

- Mnogi su smatrali da je Liverpul preveliki zalogaj za mene, ali ja sam ostao miran čak i kada sam malo igrao, kada sam na početku ulazio s klupe.

foto: Printscreen

