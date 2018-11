ZVEZDIN HULIGAN SA CRNOM FANTOMKOM OTKRIO ŠOKANTNU ISTINU O ARKANU I OSNIVANJU DELIJA! Rusi napravili dokumentarac o srpskim ultrasima o kome će se dugo pričati! (VIDEO)

Ogroman momak sa crnom fantomkom na kojoj je grb Srbije, predstavlja se kao vatreni navijač Zvezde, a na osnovu njegove priče može se zaključiti da ima 30 godina.

"Delije Sever su osnovane 1989. na pravoslavni Božić. Tada su bile grupe Red Devils i Ultras, koje i danas postoje, to su stare grupe koje poštujemo na Severu, veliko poštovanje prema njima, oni su postavili temelje za ono što smo mi danas. Tada su se ujedinili, da možemo da stvorimo zajedničku priču, da možemo svi zajedno da funkcionišemo kao braća. Ali navijače Crvene zvezde je osnovao jedan čovek, ti to dobro znaš... Ja neću da ga imenujem, svako zna sve o njemu", rekao je navijač koji očito aludira na Željka Ražnatovića Arkana.

Usledila je priča o čuvenom meču na Maksimiru i tuči sa navijačima Dinama, popularnim Bed Blu Bojsima.

U nastavku je ponosno pričao o Zvezdinom uspehu u Bariju.

"Zvezda dugo godina nije igrala evropski fudbal. Mi smo do jaja sad... Zvezda je osvojila Ligu šampiona 1991. godine. To je bila utakmica za pamćenje, tad sam bio mali, imao sam tri godine. Ali znam da je cela Jugoslavija tada gledala taj meč, to je bilo nešto nestvarno."

"Kad pogledaš Zvezda je imala velike utakmice, 88 protiv Milana na Marakani. Bajern Minhen smo pobedili na putu ka finalu. Kada danas vidiš da na peharu piše Crvena zvezda Beograd moraš biti ponosan. To je najveći uspeh srpskog fudbala, ne samo srpskog, već i slovenskog, balkanskog... Jer je to bio drugi fudbal, jači, kreativniji, tada je bio dobar fudbal.

U dokumentarcu se pojavljuje i fudbaler Partizana Zoran Tošić.

"Dobro je što postoji jaka konkurencija u Srbiji, što je uvek nezvesna borba za titulu između Zvezde i Partizana", rekao je Tošić.

Zatim o svojim aktivnostima govori i jedan od vođa "Firme", navijačke grupe koja podržava FK Vojvodinu.

