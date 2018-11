BIVŠI ŠTOPER REPREZENTACIJE SE UHVATIO OLOVKE I LENJIRA: Goran Gavrančić iz kopački u arhitekturu!

Bivši reprezentativac i fudbaler Partizana Goran Gavrančić izgubio se sa javne scene po odlasku u fudbalsku penziju da bi se posvetio školovanju i poslu o kojem je maštao kao dečak.

Danas je posvećen arhitekturi, a o sportu, kako je izjavio za Partizan TV, zna manje nego prosečni navijač:

foto: Profimedia

- Više ovo nije Goran Gavrančić u trenerci, imam neku drugu profesiju. Ono što je sada deo mene je arhitektura, koja je bila moja ljubav pre profesionalne karijere. Pronašao sam se u tome - rekao je Gavrančić.

Malo se priča o brojnim problemima nekadašnjih igrača da započnu život van terena, a Gavrančić o tome iskreno kaže:

- Čovek je životni invalid. Ako se ne snađe posle karijere, čitao sam da su najveće psihološke krize kod sportista kada završe karijeru. Ne šaljem nikakve poruke, ali bitno je da se ljudi na vreme organizuju. Nisam ja sad došao i pojavio se kao arhitekta i dizajner, već sam se u tome pronašao i dok sam se bavio sportom radio sam na tome.

Arhitekturom je počeo da se bavi u Kijevu, gde je sa uspehom branio boje Dinama.

- Bila je želja da ostanem u Kijevu i da počnem da se bavim tim poslom. Kod nas je mišljenje da ti, kao bivši sportista, postaješ trener klinaca. To je isto kao meni da daju da projektujem najbolju zgradu. Ja sada treba da se učim na toj deci, a ona su najbolje što imamo. Deca treba da prime moje greške, koje su neminovne kod trenera početnika i da ih onesposobim za dalje bavljenje sporta. Ljudi, uzimajte bivše sportiste koji zaista žele time da se bave.



Tata presudio



Arhitekta možeš biti i sa 40

Još kao dečak Gavrančić je pokazivao sklonost ka crtanju, ali ga je definitivno ka fudbalu uputio razgovor sa ocem.



- U moje vreme ja sam nisam bio svestan da od sporta možeš da zaradiš nešto više, odnosno da to bude tvoj posao. Nosio sam na treninge tablu za crtanje uz fudbalsku opremu, zvali su me Sport Bili. Videli ste da ljudi koji idu u arhitetkonsku školu nose one velike table za crtanje, bar je tako bilo u moje vreme. Ja sam u tom periodu dobio ponudu Čukaričkog da postanem profesionalac. Otac mi je dao savet da arhitekta mogu da budem u četrdesetoj, a da fudbaler ne mogu. Tako da sam se tome posvetio u tom periodu. Što se tiče arhitekture, imam nekog iskustva, ali ne smatram se nekim velikim arhitektom.

Igrao za Zvezdu



Srce me vuklo ka Partizanu

Iako je stasavao u omladinskoj školi Crvene zvezde zajedno sa Markom Pantelićem i Dejanom Stankovićem, Gavrančić ističe da je uvek bio naklonjen Partizanu.



- Mi smo trenirali u tom periodu dok je Zvezda osvojila KEŠ i sve dalje, ali mene je uvek nešto vuklo ka Jugu. Nikada nikome nisam ni rekao da su jednom bacili dimne bombe, da mi je ušao dim u grlo, počeo sam da se gušim, policajac me je tada izvukao i pomogao mi. Ali uvek me je nešto vuklo ka tom Jugu, gde sam posle imao priliku da slavim dve titule kao igrač. Siguran sam da će Partizan da se vrati. Ovo je mala kriza, kao kada krenu talasi, brod se malo uzdrma. Ali verujem da će to uskoro biti dobro - rekao je Gavrančić za Partizan TV.

Kurir sport

POGLEDAJTE BONUS VIDEO:

Kurir

Autor: Kurir