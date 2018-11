PETKOVA PORUKA MLADOM ZEKAJU: Odluči sam za koga ćeš da igraš, Srbiju ili tzv. Kosovo!

Nekadašnji kapiten kadetske i omladinske reprezentacije Srbije Arton Zekaj rekao je da bi u budućnosti mogao da igra za reprezentaciju tzv. države Kosovo, jer ga niko u poslednje vreme nije nazvao iz FS Srbije! Fudbaler koji je prošao omladinsku školu Partizana trenutno je član francuskog Lila.

Bivši selektor reprezentacije Ilija Petković smatra da bi momak koji je rođen 2000. godine sam trebalo da odluči čiji dres hoće da nosi, jer je od svakog pojedinca zavisi osećaj pripadnosti nekoj državi.

- Znam o kome se radi. Slušajte! Treba ostaviti na volju tom dečku, pa neka on odluči za koga hoće da igra. A Srbija... Srbija neće biti ni bogatija, a ni siromašnija. Ne samo za njega već za bilo koga ko neće da igra za rodnu zemlju. E, tako - rekao je za Kurir Ilija Petković, a potom dodao:



- Da vam kažem još nešto. Srbija je uvek bila širokogruda. Posebno u fudbalskom smislu. Pogledajte koliko Srba, odnosno igrača rođenih u Srbiji igra za Crnu Goru... Ima ih i u Bosni... Znači, to je do sopstvene volje fudbalera. Ne treba tim igračima mi da određujemo, niti dajemo smernice gde bi oni trebalo da igraju i šta bi trebalo da rade, odnosno za koju reprezentaciju da igraju. To je osećaj pripadnosti. Ili ga imaš, ili ga nemaš!

Na kraju, Ilija Petković izrazio je sumnju u iskrene namere momka koji je 16. aprila 2000. godine rođen u Beogradu, a kojem su roditelji poreklom s Kosova i Metohije, od Prizrena.

- Znate kako kaže pesnik: Samo moja duša zna! Tako i oni. Fudbaleri. Njihova duša treba da odluči gde im je mesto i u kojoj reprezentaciji. Sumnjam u to što taj dečko priča - istakao je Ilija Petković.

Jasan stav Ni za Pelea se ne bih borio! Srbija je mala zemlja i trebalo bi da se bori za svakog svog fudbalera, međutim Ilija Petković ima zanimljivo mišljenje o tom pitanju. Tvrdi da se nacionalni osećaj ne može kupiti i da se ne dobija ništa prisiljavanjem, mimo slobodne volje.

- Ne treba se boriti za Pelea, a ne za tog momka. Zašto? Što bismo se mi borili za njega? Već sam rekao, osećaj državi gde si rođen moraš da imaš u sebi - jasan je Petković.

