ČEKA GA DUGA PAUZA: Aleksis Sančes van terena zbog povrede

Sančes se povredio na jučerašnjem treningu, još nije poznato koliko je povreda ozbiljna, a Murinjo je rekao da je Čileanac "vrištao" od bolova.

"To nije lakša povreda mišića, posle koje bi bio spreman za sedam ili 10 dana", rekao je Morinjo, preneo je Bi-Bi-Si (BBC).

On je dodao da se čini da je povreda ozbiljnija od one koju je zadobio Viktor Linedlof, koji će pauzirati najmanje do novogodišnjih praznika.

"Još nije bio na skeneru, ali iskusan je, zna o kakvoj povredi se radi. Iz mog iskustva, bolni krik i način na koji se to desilo, Sančes će odsustvovati dugo", naveo je Murinjo.

Murinjo je dodao da mu je drago što fudbaler Maruan Felaini dobija pohvale za igru.

"Svi znaju da on nije Maradona, ali svi znaju ko je on i šta može da pruži. On postiže mnogo važnih golova koji su nam doneli važne pobede", rekao je Murinjo.

