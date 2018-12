TRENER RADNIČKOG PRIČAO O SUMNJIVIM UTAKMICAMA: Evo kako je Nenad Lalatović odgovorio Zoranu Mirkoviću! Nahvalio Kokezu i Tončeva

Trener Radničkog Nenad Lalatović bio je zadovoljan, ali je apostrofirao da je njegov tim loše ušao u utakmicu.

"Drugo poluvreme smo odigrali onoliko koliko je bilo dovoljno, da ne ulazim u dublju analizu, po teškom terenu postigli smo po dva pogotka u oba dela meča. Dinamo je imao dve stative, a to nije smelo da nam se desi, loše smo ušli u utakmicu. Obično, te unapred dobijene utakmice su najteže. Dinamo igra dobro i zaslužili su bar 10 bodova više na svom kontu. Čestitam mojim igračima, ovo je naša 21 utakmica bez poraza. Partizan je danas odigrao nerešeno, a Čukarički je izgubio, učvrstili smo se na drugoj poziciji, koju apsolutno zaslužujemo. Čestitam Dinamu na prikazanoj igri, želim im puno sreće", rekao je Lalatović.

Na pitanje novinara hoće li ostati „veran“ Radničkom i naredne sezone Lalatović je rekao sledeće:

"Kada sam došao ovde nisam bio prihvaćen na najbolji način, a sada su me navijači prihvatili. Radnički ima najbolju sezonu u istoriji, sada su me navijači prihvatili. Uvek sebe dajem sto posto klubu za koji radim. Dvadeset jednu utakmicu ne znamo za poraz, to je sjajan rezultat. Nisam želeo da potpišem duži ugovor jer nisam znao kako ću biti prihvaćen. Razmisliću dobro u narednim danima i popričati sa gazdom kluba Ivicom Tončevim, zaista ne bih imao ništa protiv da ovde ostanem u Nišu. Lepo sam prihvaćen, nisam očekivao da će mi ovde biti ovoliko lepo. Ne možemo da jurimo titulu, jer Crvena zvezda ima tri podjednako jaka tima, mi se nadamo ostanku na drugom mestu i osvajanju kupa".

Novinare je takođe zanimalo da trener Nišlija prokomentariše izjavu Bate Mirkovića na konferenciji pred utakmicu u Lučanima da su istražni organi veoma brzo zaboravili utakmicu Proletera i Radničkog.

"Batu Mirkovića poštujem i jako ga volim. Smatram da ni on, a ni ja, ne treba da komentarišemo takve stvari. Što se tiče mog kluba, apsolutno znam da je utakmica Partizana i Dinama bila poštena, tu uopšte ne treba bacati sumnju. Ali, ljudi iz Partizana takođe treba da znaju da je Radnički veliki klub i da je sa pravom na drugom mestu, niko ne sme da baca sumnju na naš klub. Igramo pošten fudbal i svima smeta što smo drugi. Utakmica je apsolutno bila čista, bilo kakve druge insinuacije su vređanje nas sa juga Srbije", kaže Lalatović i u dahu nastavlja:

"Ljudi bacaju mrlju na nas da bi opravdali to svoje treće mesto, Partizan je pošten klub i vode ga pošteni ljudi, Radnički je pošten klub i vode ga pošteni ljudi. Mogu slobodno da kažem da Ivica Tončev jako voli FK Radnički i Niš i da je jedan od najpoštenijih ljudi u srpskom fudbalu. Pogledajte utakmicu Frankfurt i Marsej, Olimpik je igrao sa drugim timom, dao je i dva autogola zamislite da se to desilo kod nas, zamislite da se to desilo Zvezdi i Partizanu, odmah bi ih suspendovali i izbacili. Čestitam i Zvezdi i Partizanu na svemu šta su učinili. Ljudi u upravi sjajno vode klubove, zašto se mi u Srbiji samo bavimo našim klubovima?".

Posebno je pohvalio predsednika FSS Slavišu Kokezu.

"Slaviša Kokeza je preporodio FSS, sve pohvale njemu, pohvale rukovodstvu Partizana, pohvale rukovodstvu Crvene zvezde, pohvale rukovodstvu Radničkog na čelu sa Ivicom Tončevim. Naravno, uspeh naš je i uspeh igrača. Mi u Srbiji navikli smo da pljujemo jedni druge, naša liga je jedna od kvalitetnijih u Evropi, evo pogledajte Radonjića, Luku Jovića, treba da podržavamo jedni druge, a ne da se blatimo međusobno. Zašto Partizan ne bi dao Dinamu šest golova? Mi nismo namestili utakmicu sa Proleterom, Radnički je ispravan i sa pravom je tu gde jeste. Batici sve najbolje, apsolutno ga podržavam, trenutno igraju malo lošije, ali nije smak sveta. Crvena zvezda je dominantna u našem prvenstvu i sa pravom je tu gde jeste, a isto tako i Radnički je zasluženo tu gde jeste, Radnički je ispravan klub, Ivica Tončev je ispravan čovek, a ja sam ponosan što sam u Nišu i što radim u najpoštenijem klubu u Srbiji", zaključio je Nenad Lalatović.

V.d. trenera Dinama Radmilo Jovanović je rekao:

"Imali smo dve pogođene stative u prvom poluvremenu, naše šanse nismo realizovali i to nam se vratilo. Radnički je bolje odigrao u drugom poluvremenu. Izvinio bih se prisutnima i pomenuo prethodnu utakmicu sa Partizanom. Partizan je čisto kristalan klub, u ništa nije umešan, kao i Dinamo. Istražni organi neka jure one koji su umešani. Mi smo danas na utakmicu izašli sa golmanom koji ima 16 godina. Toliko od mene".

