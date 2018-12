SPEKTAKULARAN LONDONSKI DERBI: Dva preokreta i brutalna partija Obamejanga za veliku pobedu Arsenala nad Totenhemom! (VIDEO)

Derbi severnog Londona otvorio je Pjer-Emerik Obamejan pogotkom u 10. minutu iz jedanaesterca, da bi izjednačenje Totenhemu u 30. doneo Erik Dajer, a preokret usledio četiri minuta kasnije golom Harija Kejna.

Arsenal je u drugom poluvremenu došao do preokreta i to pošto je prvi Obamejan u 56. minut izjednačio, da bi Aleksandar Lakazet u 74. doveo "tobdžije" do 3:2, a konačan rezultat postavio je Lukas Toreira tri minuta kasnije.

Arsenal je posle ovog trijumfa četvrti na tabeli sa 30 bodova, koliko imai petoplasirani Totenhem.

Domaćin je poveo u 10. minutu golom Obamejana iz jedanaesterca, koji je dosudjen nakon što je Jan Vertongen igrao rukom u kaznenom prostoru posle šuta Škodrana Mustafija.

Totenhem je izjednačio u 30. minutu kada je Erik Dajer glavom poslao loptu u mrežu, posle slobodnog udarca koji je izveo Kristijan Eriksen. Posle toga došlo je do gužve na terenu, pošto je Dajer otišao do domaćih navijača da proslavi pogodak, ali i isred fudbalera Arsenala koji su se tu zagrevali.

Totenhem je poveo četiri minuta kasnije, kada je Hari Kejn iskoristio penal. Penal je dosudjen pošto uje Rob Holding oborio Son Hung Mina.

Drugo poluvreme u potpunosti je pripalo Arsenalu, koji je izjednačio u 56. minut posle akcije u kojoj su učestvovali Ektor Beljarin i Aron Remzi, a Obamejan sjajnim udarcem sa ivice šesnaesterca savladao Uga Lorisa.

Ekipa Unaja Emerija pritiskala je rivala u nastavku, a pitanje pobednika rešila za samo tri minuta. Prvo je Lakazet u 74. udarcem sa oko 18 metara, i to pošto se okliznuo doneo preokret, da bi već u 77. Toreira u situaciji "jedan na jedan" nakon proigravanja Obamejana postavio konačan rezultat.

Totenhem je utakmicu završio s desetoricom igrača na terenu, pošto je Vertongen u 85. minutu dobio drugi žuti karton zbog starta nad Lakazetom.

