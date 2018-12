ZVANIČNO: UEFA FORMIRA NOVO TAKMIČENJE: Evo kako će izgledati Liga nacija 2!

Već neko vreme UEFA je radila na realizaciji ideje koja bi podrazumevala formiranje još jednog evropskog klupskog takmičenja, a danas je zvanično potvrđeno da će ta ideja biti realizovana od 2021. godine.



Na sednici Izvršnog komiteta UEFA u Dablinu usvojen je predlog da se formira novo klupsko takmičenje čiji će prvi ciklus trajati od 2021. do 2024. godine.



Radni naziv takmičenja biće Liga Evrope 2, a poznati su svi ključni detalji vezani za sam format takmičenja i princip po kom će funkcionisati.



Novo takmičenje brojaće 32 učesnika podeljena u osam grupa sa po četiri kluba. U eliminacionoj fazi igraće se osmina finala, četvrtfinale, polufinale i finale, ali i runda koja će prethoditi osmini finala, a u kojoj će se sastati drugoplasirane ekipe iz grupne faze Lige Evrope 2 i trećeplasirani iz grupne faze Lige Evrope.



Ukupno će biti odigran 141 meč tokom 15 nedelja takmičenja, baš kao što je to trenutno slučaj u Ligi Evrope.



Osvajač novoformiranog takmičenja moći će da računa na direktan plasman u Ligu Evrope.



Utakmice Lige Evrope 2 igraće se četvrtkom, tako da će termini Lige šampiona ostati utorak i sreda, a četvrtkom će se igrati i od 16 časova i 30 minuta kako bi se na najbolji mogući način rasporedile utakmice drugog i trećeg po kvalitetu evropskog takmičenja.



Novina je i to da će finala sva tri takmičenja biti odigrana u istoj nedelji, s tim da će se za trofej Lige Evrope 2 igrati u sredu, Lige Evrope u četvrtak, a Lige šampiona u subotu.



Novoformirano takmičenje omogućiće da makar 34 zemlje članice UEFA imaju svoje predstavnike u grupnoj fazi evropskih takmičenja.



Tokom naredne godine biće doneta odluka o zvaničnom imenu takmičenja, brendingu, sistemu koeficijenata i komercijalne strategije.

Za kraj da se podsetimo da će broj učesnika Lige Evrope biti smanjen i da će svako od tri takmičenja (LŠ, LE i LE2) imati po 32 učesnika, odnosno da će u jednoj sezoni 96 klubova igrati grupnu fazu takmičenja pod okriljem UEFA.

U saopštenju UEFA navedeno je da formiranje trećeg takmičenja neće uticati na Ligu šampiona i principe po kojima sada funkcionišu kvalifikacije u grupna faza elitnog takmičenja.

