SJAJNA STVAR: Nova Liga Evrope je dobra za srpske klubove!

UEFA je odobrila organizaciju trećeg evropskog klupskog takmičenja, posle Lige šampiona i Lige Evrope, i to od 2021. godine. Nova liga imaće 32 učesnika i posle grupne faze, gde će biti osam grupa po četiri tima, biće igrana nokaut faza, po identičnom principu kao u najjačem klupskom takmičenju.



Samo prvoplasirani tim prolazi u nokaut fazu, dok će drugoplasirani igrati dodatni dvomeč sa trećeplasiranim ekipama iz grupa Lige Evrope. Pobednik će automatski obezbediti igranje u Ligi Evrope naredne godine. Utakmice će biti igrane četvrtkom, kao i mečevi Lige Evrope, uz dodatak još jednog novog termina od 16.30 sati.

Direktor agencije "Crvena zvezda marketing" Zoran Avramović, koji je jako dobro upoznat sa tematikom i potezima UEFA, pozdravio je ovu ideju predsednika Aleksandra Čeferina i smatra da će to biti izuzetna stvar za srpske klubove.



- Generalno, mislim da je to dobar potez UEFA. To znači da od one zatvorene, elitne lige neće biti ništa. Ovo je jasna poruka. Ta Superliga ostaje fikcija i ideja 12 bogatih klubova neće biti ostvariva. UEFA, ovako kako je vodi Čeferin, ide u dobrom pravcu. Evropski fudbal postaje sinonim i brend za Evropu. UEFA ovim potezom da je za pravo i "malima" i "velikima" da na zelenom terenu mogu da napreduju. Ovim potezom pokazuju da je takmičenje osnov svega i da ne želi da uništi nacionalne lige - istakao je Avramović za Kurir, a potom pojasnio:

- To je velika stvar. Ne samo prvak, već i ostala tri ili četiri kluba, kada govorimo o Srbiji, imaće svoje mesto u Evropi. Za razliku od nekih drugih sportova svi klubovi imaće finansijske benefite. Kako za Ligu šampiona i Ligu Evrope, tako i za ovo treće takmičenje.

Veoma bitna stvar za srpske klubove, ali i za većinu ekipa iz ovog dela Evrope je novac koji će doneti novo UEFA takmičenje.

- Taj novac dobijen od UEFA mnogo će značiti manjim klubovima. Jedna stvar, možda i ključna. I ovo je važno napomenuti. Klubovi kao PSŽ, Mančester siti i ostali ultrabogati imaju godišnje budžete od 800 miliona do i preko milijardu evra. Oni maksimalno od Lige šampiona mogu da zarade od 100 do 140 miliona evra. Te zarade njima nisu ni deset ili 20 odsto budžeta. Za većinu liga i klubova, izuzimajući one iz "liga petice", sav taj novac koji dođe od UEFA je pristojna suma.

UEFA u svojim rukama ima takmičenja koja okreću po Avramoviću najveći novac na svetu.

- Evropa kao kulturno i vrednosno središte kroz fudbal pokazuje svoju snagu i apsolutnu dominaciju na sve druge. Vrednost "evropskog fudbala" trenutno je u parama veća od Holivuda, te američkih NHL i NFL. Čeferin je to dobro uvideo i podržavam sve to što on radi. Nacionalne lige ostaju temelj takmičenja UEFA. I što je vrlo važna stvar u celoj priči, da se mora voditi računa o kalendaru, odnosno o iscrpljenosti fudbalera - zaključio je Aramović.

Dve organizacije UEFA jača od FIFA

Veliki takmaci su UEFA i FIFA, najviše zbog finansijskog benefita, odnosno novca koji okreću dve fudbalske organizacije.

- UEFA je u finansijskom smisli u prednosti nad FIFA. UEFA svake godine ima Ligu šampiona i Ligu Evrope sa budžetom od nekoliko milijardi evra, kao i sponzore koji imaju prozor u svet kroz nju. FIFA ima samo Svetsko prvenstvo i to na četiri godine. To je ogromna razlika u korist UEFA - jasan je Avramović.

Profit pre takmičenja Infantina interesuje novac FIFA takođe namerava da pokrene klupsko takmičenje najboljih timova na svetu.

- Vrh ledenog brega je da Infantino pokušava da jednom fondu iz Saudijske Arabije proda Svetsku ligu nacija klupskog fudbala za 25 miliona dolara. Protiv toga su svi. FIFA je tu jasna, nju interesuje isključivo profit, a UEFA kroz takmičenje, kroz prihode i kroz popularnost ima put za sve do vrha - otkriva Avramović.

32

kluba biće učesnici novog takmičenja

1,95

milijardi evra je nagradni fond Lige šampiona

510

miliona evra je nagradni fond Lige Evrope

