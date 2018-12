BOGATI ĆE IGRATI SA BOGATIMA! Milojević surovo iskren: Liga šampiona će biti NEDOSTIŽNA za srpske klubove!

"Bilo je evidentno da će se to desiti. Ne bih ja to da komentarišem. Da je dobro za naš fudbal, sigurno nije. Biće to neka dosta nedostižna Liga šampiona za nas. Na te stvari niti mogu niti želim da utičem. Bogati će igrati sa bogatima, ostali će imati svoje takmičenje. Očigledno da su veliki pritisci. Ono što se nagađalo pre mnogo godina je bilo evidentno. Biće jako teško. Bilo je i do sada, a tek sad... Biće veoma teško da se igra Liga šampiona, bar za srpske klubove", rekao je Milojević novinarima, upitan o novom takmičenju koje će UEFA pokrenuti od 2021. godine.

Zvezda je ove sezone učesnik grupne faze Lige šampiona, u kojoj joj je ostala još jedna utakmica, 11. decembra protiv Pari Sen Žermena.

Milojević je kazao da je još rano da se razmišlja o toj utakmici, budući da će do nje biti igrana dva duela u Super ligi Srbije, prvi sutra protiv Spartaka.

"Koliko god da je blizu utakmica sa Pari Sen Žermenom, daleko je. Ne razmišljam u tom pravcu. Sada nam je prvenstvo prioritet, igraćemo protiv izuzetne ekipe Spartaka. Razmišljamo samo o toj utakmici, o Pari Sen Žermenu i ne razmišljam", kazao je Milojević.

On je naveo da očekuje veoma tešku utakmicu sa Spartakom, protiv "dobre, takmičarske ekipe".

"Igraćemo na novom terenu, protiv izvrsne ekipe Spartaka, koja u poslednje vreme dobija svoj identitet. Nije lako, pravili su fenomenalne rezultate u kvalifikacijama za Ligu Evropa. I mi smo učesnici i znamo koliko je to teško. Morate da imate veliki broj igrača. I povrede su ih omele da budu na boljoj poziciji. Biće izuzetno teško. Nadam se da će biti mnogo publike, a pozivam i naše navijače da na severu Vojvodine budu u što većem broju. Gde god da igramo, znamo da su sa nama", kazao je Milojević.

Kada je reč o zdravstvenoj situaciji, trener crveno-belih je naveo da "sve to ide kako treba".

"Raspored je gust, blizu su utakmice, nema mnogo vremena. Raduje me to što se Filip Stojković polako vraća, očekujem i druge igrače. Dali smo minutažu Ričmondu Boaćiju, Goranu Čaušiću i sve to ide kako treba", dodao je on.

Milojević je bio nezadovoljan izdanjem ekipe u drugom poluvremenu prošle utakmice protiv Voždovca.

"Imam iskren odnos, kakav treba da imam i igrači to znaju. Sve što je trebalo da kažem, rečeno je u svlačionici. Ta utakmica je ad akta. Naš posao je da dobre stvari što više zadržavamo, a loše da ispravimo", rekao je Milojević.

Utakmica izmedju Spartaka i Crvene zvezde igraće se u sredu od 16.00 na Gradskom stadionu u Subotici.

