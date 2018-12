IVICA KRALJ PORUČUJE: Lako ćemo sa Ronaldom, moramo da pobedimo Litvaniju i Luksemburg! (VIDEO)

Na sledećem EP 2020. godine, naša reprezentacija će navršiti dve decenije od poslednjeg učešća na šampionatu kontinenta. Te 2000. godine u Belgiji i Holandiji naš tim je predstavljao SR Jugoslaviju, a plavi dres su nosili Piksi, Mijat, Jugović, Govedarica, dok je na golu bio neprikosnoven Ivica Kralj.



Aktuelni predsednik FK Mačve dao je kratku analizu naših protivnika u Grupi B, uz procenu krajnjih mogućnosti "orlova" u kvalifikacijama:

foto: Dragan Kadić

- Moramo gledati samo sebe. Tačno je da Portugalu pripada uloga favorita, da nam "ruska škola" Ukrajine nikad nije odgovarala, ali ja verujem u uspeh reprezentacije. Biće veoma važan dobar start u kvalifikacijama. Raspored jeste nezgodan, ali pre ili kasnije, sastaćemo se sa svim timovima iz grupe - rekao je Kralj i dodaje:

- Ključno je da pobeđujemo u "malim" utakmicama, da tada ne dolazi do nekog opuštanja. Ne sumnjam da ćemo biti oprezni i motivisani protiv Portugala i Ukrajine. Verujem da mi to možemo!



Zar nisu Portugalci doživeli vrhunac na prošlom EP?

- Portugal je možda osvajanjem EP u Francuskoj dostigao svoj zenit, ali nadolaze im mladi i kvalitetni fudbaleri, opet će imati jak sastav.

foto: AP

Kako vam se čini Ukrajina?

- Što se tiče Ukrajinca, oni su bili dominantni u Ligi nacija. Ozbiljan su tim, gde je gro tima iz Šahjtora i Dinama, sa veoma opasnim igračima kao što su Konopljanka iz Šalkea i Jermolenko iz Vest Hema koji je trenutno povređen. Još ih nismo pobedili, ali ostalo nam je da tradiciju srušimo u ovim kvalifikacijama.



Po tradiciji Ronaldo nije bio naročito zapažen u tri meča sa Srbijom?

- Ronaldo je zapanjio sve u Juventusu kada su shvatili da on još ima telo 25-godišnjaka. On je na početku karijere mnogo rada uložio da mu se to sada vraća na najbolji način. Ronaldo je Ronaldo, kad je na terenu, moraš se paziti njega, bez obzira što nikad nije briljirao protiv nas.



Litvanci i Luksemburg?

- Litvance su upoznali u Ligi nacija. Pobedili smo ih dva puta, ali mislim da su zaslužili poštovanje za ono što su prikazali za tih 180 minuta. Luksemburg dolazi kao jedan od najboljih timova iz svog šešira. Nisam još zaboravio prošle kvalifikacije kada su sa Francuskom igrali 0:0 i u jednom trenutku bili u prilici da dođu do senzacionalne pobede.



CRNA GORA POBEĐUJE U PRIŠTINI



Koliko će politika biti prisutna u duelima Crne Gore i tzv Kosova?

- Ajde da politiku ostavimo političarima, mi ćemo samo gledati teren, a tamo mislim da će Crna Gora proći bez problema. Verujem da je Crna Gora bolja, mada, iskreno, ne mogu reći da mnogo znam o timu sa Kosova. Međutim, Crnogorci su odigrali dobar meč u Beogradu, pokazavši da umeju mnogo bolje nego što su se predstavili u Podgorici protiv naše reprezentacije.



Kako vam se čini grupa Hrvatske?

- Pored Velsa, Slovačke, Mađarske i Azerbejdžana, sa kvalitetom i renomeom

koji imaju očekujem da se prošetaju grupom do EP.

Bosna?

- Njihova grupa mi je zanimljiva. Nadam se da bi mogli da budu uz Italiju ispred Finske i Grčke. Ne bih se iznenadio ako bismo na EP imali turnir jugoslovenskih republika.

