NE PRAŠTAJU MU NIŠTA: Klop kažnjen s 8.000 funti zbog uletanja na teren!

Posle gola Divoka Origija u šestom minutu sudijske nadoknade, Klop je utrčao na teren do golmana Alisona Bekera, s kojim je proslavio pobedu od 1:0.

Nemački trener je posle utakmice uputio izvinjenje svom kolegi na klupi Evertona, Marku Silvi i prihvatio optužbu za nedolično ponašanje, pošto je Engleska fudbalska asocijacija (FA) pokrenula disciplinski postupak protiv njega.

Silva je rekao da Klop nije trebalo da bude kažnjen.

"Rekao je da to nije mogao da izbegne, da nije hteo to da učini i da se neće ponoviti. Ali, to je emocija u ovoj igri, normalna situacija. To je slavlje. Ako mene pitate, nije trebao da bude kažnjen, ali FA odlučuje o tome", rekao je Silva.

Pobedom nad Evertonom, Liverpul se približio Mančester Sitiju, koji se nalazi na čelu Premijer lige, na samo dva boda manje, dok se fudbaleri Evertona nalaze na šestoj poziciji.

