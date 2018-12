ZVEZDINA ZVEZDA DOBIJA JOŠ JEDNOG ZETA: Brat Ane Ivanović verio ćerku Dragana Džajića! Svadba sledeće godine

Par je u vezi od proleća ove godine, a 27-godišnji Miloš je odlučio da je vreme da napravi korak napred. Njegova vršnjakinja Dragana rekla je: "Da".

Datum svadbe još nije određen, ali je planirana za 2019.

Dragana i Miloš sreli su se početkom godine i među njima su odmah sevnule varnice, a pošto su u tom trenutku oboje bili slobodni, nije bilo prepreka da uđu u vezu.

"Bila je to ljubav na prvi pogled! Oboje su već neko vreme bili sami, a on je pre toga raskinuo dugu vezu. Njih dvoje imaju dosta zajedničkih poznanika u Beogradu, tako da je bilo samo pitanje vremena kada će se upoznati. Čim se to dogodilo, rodile su se međusobne simpatije. Nakon što su popričali, Miloš je pozvao Draganu da izađu kako bi se malo bolje upoznali, i tako je sve počelo", otkrio je svojevremeno izvor blizak mladom paru.

Legendarni Dragan Džajić ima i ćerku Sanju, od koje je prošle godine dobio unuka Luku.

