NOVI BISER PARTIZANA Filip Stevanović: Sanjao sam da zaigram za crno-bele

"Ne mogu opisati svoju sreću zbog debija u prvom timu. Sve do pre godinu dana sam živeo u Arilju, da bih ; u Beograd dolazio samo vikendom na utakmice. Kada je počela liga morao sam da se preselim zbog uigravanja", rekao je Stevanović.

Partizan je juče na Banjici sa 3:0 pobedio Rad, a 16-godišnji Stevanović je upisao svoj debi.

"Od kada znam za sebe sanjao sam da jednog dana zaigram za prvi tim Partizana. Prošao sam sve kategorije Partizana, petliće i pionire, sada sam mladji kadet, tako da sam od malena naučio šta znači sveti grb. Pripadam onoj čuvenoj generaciji (2002) koja je na derbiju 2015. godine pobedila 'večitog' rivala sa 7:1, tada sam postigao dva gola, gde smo tada pokazali upravo tu pobedničku klicu koja krasi sve koji poniknu u našoj školi", rekao je on Stevanović, učenik Sportske gimnazije u Beogradu, rekao je da je posle meča dobio veliki broj čestitki.

"Iskren da budem, nisam imao tremu do ulaska na teren, samo mi je žao što nisam iskoristio šansu u poslednjim minutima utakmice za gol, ali sam presrećan što sam debitovao. Prvo su me pozvali članovi porodice, a potom i drugari koji su mi čestitali i uputili reči hvale. U centru najviše vremena provodim sa Jovanom Kokirom, Svetom Markovićem i Arminom Đerlekom, što mi je dodatno olakšao period privikavanja. Ali moram reći da mi svi stariji igrači daju savete i da su tu za mene", kazao je on.

Upitan kako se prilagodio treninzima prvog tima Partizana, Stevanović je rekao da se nije još uvek privikao.

"Treninzi su mnogo zahtevniji nego u kadetima. Polako se privikavam na način rada, a kako sam čuo postoje indicije da ću ići na pripreme prvog tima, što će mi posebno značiti. Pored svoje pozicije igrao sam i na poziciji polušpica i špica. Posebno se zahvaljujem svim svojim trenerima koji su bili uz mene u svim kategorijama", zaključio je Stevanović.

