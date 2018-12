KLOP NE MOŽE DA ZABORAVI ZVEZDU: Trener Liverpula pred odlučujući meč sa Napolijem i dalje se vraća na poraz od crveno-belih

Crveni moraju da pobede 1:0 ili sa više od jednog gola razlike da bi se našli na jednoj od prve dve pozicije u Grupi C.

Trener Liverpula Jirgen Klop se, govoreći o predstojećem duelu sa Napolitancima, više puta vraćao na Crvenu zvezdu.

Upitan da li je lakše sačuvati mrežu u Premijer ligi ili Ligi šampiona, Klop je odgovorio:

"Ako sada kažem da je to kvalitet Lige šampiona, to je samo polovina istine. Mislim da u Premijer ligi ima nekoliko timova koji su jači od, na primer, uz dužno poštovanje, Crvene zvezde. Postigli su dva gola protiv nas, zaslužili su ih to veče. Tako da je to do takmičenja".

Nemački stručnjak kaže da je srećan što njegov tim i dalje ima šansu da se nađe među 16 najboljih u Evropi.

"Kada imate šansu, na vama je da je iskoristite", rekao je Klop i ponovo "uzeo u usta" crveno-bele:

"Čak je i Zvezda igrala drugačiju ulogu u grupi nego što je verovatno veliki broj ljudi očekivao – bili su veoma dobri. To je grupa, tako stoje stvari, imamo šansu i uradićemo sve da je iskoristimo".

Očigledno je da Klop ne može da prežali poraz u Beogradu.



Podsetimo, Zvezda je savladala Liverpul golovima Milana Pavkova 2:0.

