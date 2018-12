ZVEZDIN KAPITEN VODIO NAVIJANJE Vujadin Savić: Izgubio sam glas, ali ne žalim!

Kapiten Crvene zvezde Vujadin Savić zbog povrede nije igrao protiv PSŽ, ali je zato sa specijalnog mesta bodrio saigrače na Marakani. Popularni Giška na čuvenoj šipki vodio je navijanje s najvatrenijim Delijama.

A posle tri sata na severu - Vujadin je ostao bez glasa.



- Adrenalin je uvek veliki kad bodriš klub koji voliš! I momke koje voliš i s kojima deliš svlačionicu i provodiš više vremena nego sa porodicom - promuklo je Vujadin Savić počeo razgovor za Kurir.



- Nije mi prvi put da sam na severnoj tribini i da navijam s Delijama. Jednostavno, tu se lepo osećam. Stvarno mi je bilo super. Poslednjih 15 minuta navijači su me zamolili da povedem navijanje... Igrači su se oduševili kad su me videli na šipci... Ali nije to toliko bitno - nastavio je Zvezdin kapiten, veliki "delija".

- S jedne strane lepo, a s druge strane bilo mi je mnogo teško, jer nisam mogao da igram i pomognem momcima u ovako velikoj utakmici. Nema ništa gore za igrača od toga da je povređen i ne može da pomogne saigračima. Momci su se borili do poslednjeg trenutka i odlično su se pokazali. Ponosan sam mnogo na sve njih - u dahu će on.



- Najvažnije od svega je da smo se mi pokazali dobro u grupnoj fazi Lige šampiona. Mislim da ćemo iz godine u godinu biti sve bolji. Nadam se da ćemo i sledeće godine igrati grupnu fazu Lige šampiona - zaključio je Vujadin.

Ponos Bravo, Gobelja, brate! Vujadina Savića posebno je obradovao gol Marka Gobeljića.

- Gobelja je moj brat i drago mi je što je dao gol PSŽ, i to velikom golmanu kakav je Đanluiđi Bufon. Ponosan sam na njega. Stvarno, puno mi je srce. Srećan sam kao da sam ja dao taj gol - nije krio emocije Vujadin.





Grupa smrti I četiri boda malo za proleće u Evropi Crvena zvezda je pokazala evropski kvalitet osvajanjem četiri boda u paklenoj konkurenciji PSŽ, Liverpula i Napolija.

- Upali smo u "grupu smrti". Nama nisu bila dovoljna četiri boda da prođemo dalje, a Galatasaraj je sa istim brojem bodova otišao u Ligu Evrope. I to govori kakva nam je bila grupa. Zadovoljni smo jer niko na početku nije očekivao da ćemo uzeti i bod, a mi smo mnoge demantovali već u prvom kolu protiv Napolija, a onda pobedili i veliki Liverpul - jasan je Savić.

