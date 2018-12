CRVENA DEVETKA NA CENI: Dva Maradonina dresa iz Napolija na aukciji prodata za 19.000 evra (VIDEO)

Znatno skuplje je plaćen crveni dres sa brojem devet, koji je Maradona nosio na utakmici protiv Pize. Naime, on je uvek imao "desetku" na leđima, a tog dana ju je ustupio saigraču Đanfranku Zoli (u to vreme su igrači nosili brojeve od 1 do 11, koji su mogli da se menjaju).

Taj raritet kupljen je za 12.000 evra.

"Običan" Maradonin plavi dres sa brojem deset "otišao" je za 7.000 evra.

Argentinac je za Napoli igrao od 1984. do 1991, kada je taj klub osvojio jedine dve titule (1987. i 1990), kao i Kup UEFA (1989).

(Kurir.rs/Kurir sport)

POGLEDAJTE BONUS VIDEO:

Kurir

Autor: Kurir